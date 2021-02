14 curules nacionales se concentran en 5 listas

La posibilidad de que el actual presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), conserve su curul está en duda tras el escrutinio del 80% de actas. Él es uno de los 40 legisladores que buscaron la reelección en los comicios generales del domingo 7 de febrero del 2021.

Litardo encabezó la lista para asambleístas nacionales por Alianza País (AP), una organización que después de 14 años de controlar el Parlamento se ubica entre las 12 listas con respaldo popular menor al 5% para esta dignidad. Tiene apenas 2,69%.



Entre esas también está Fuerza Ecuador, que apostaba por el expresidente Abdalá Bucaram como su principal figura para la Asamblea. Con apenas 0.82% de votos, resulta improbable que se pueda blindar con inmunidad parlamentaria frente a los procesos judiciales que afronta.



Las 12 organizaciones políticas obtuvieron un respaldo total del 20,01%, inferior a los 24,07% de los votos nulos y blancos en los comicios.



Hasta las 13:00 de ayer, 8 de febrero del 2021, el escrutinio para asambleístas nacionales tenía un avance del 80,27%, con lo cual se ve de forma global que los votos se concentran en un 79,98% en cinco organizaciones: Unión Por la Esperanza (Unes), Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID), Creo y el Partido Social Cristiano (PSC).



El 78,98% de los votos se concentran en cuatro organizaciones: Unión Por la Esperanza (Unes), Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID), Creo y el Partido Social Cristiano (PSC). En ese orden (ver infografía).



Las proyecciones de expertos, como Luis Miguel Torres, matemático de la Politécnica Nacional; o Sebastián Naranjo, de Cálculo Electoral, coincidieron en que esos partidos tendrán al menos 14 de los 15 escaños. La última podría ser para Fernando Villavicencio, de la alianza Honestidad (Concertación-Partido Socialista Ecuatoriano) porque tiene un 3,89% de los votos.



El método Webster, que se aplica para la distribución de curules, asigna los escaños en función de dividir el número de votos de cada lista por números impares.



Unes tiene espacio suficiente para que puedan entrar Pierina Correa, Ricardo Ulcuango, Irina Corral, José Agualsaca y Paola Cabezas. Esta lista tiene el mayor respaldo en Manabí (50,53%), seguida de Guayas, Pichincha y Azuay.



Para Torres, el hecho de que la primera de estas provincias más pobladas registre un avance de apenas 4% en el escrutinio para asambleístas nacionales no tendrá mayores repercusiones por la fórmula que se aplica para la distribución.



Durante la última campaña electoral, Pierina Correa no descartó aspirar a la Presidencia de la Asamblea, pues afirmó que tiene la capacidad de generar consensos. Entre sus planes está fiscalizar al actual contralor, Pablo Celi, y derogar la Ley de Apoyo Humanitario por la crisis del covid-19.



El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, también Bertha Sánchez, Ricardo Vanegas y Beivy Riviera entrarían por Pachakutik.



El movimiento indígena desplazó al PSC y Creo y promete ser la segunda fuerza política en la nueva Asamblea. El mayor respaldo popular lo concentra en Azuay (38,28%), otrora bastión del correísmo, y otras provincias de la Sierra y Amazonía.



A diferencia de Litardo, los primeros resultados prometen la reelección para Wilma Andrade, por la Izquierda Democrática (ID), y para su coideario Eitel Zambrano el estreno de un curul nacional. Este partido se proyecta como la tercera fuerza política del Parlamento.



Las actas con inconsistencias no superan el 16% hasta el cierre de esta edición. La dignidad de asambleístas nacional es clave para la designación del nuevo Presidente del Parlamento, a partir del 14 de mayo.



La dirigencia de Pachakutik habló de inconsistencias con algunos resultados de la contienda que maneja esta organización y no descartó movilizaciones al CNE.