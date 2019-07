Deportes y cursos educativos son parte de la oferta en vacaciones

LEA TAMBIÉN

En redes sociales encontró una opción para tener el primer acercamiento con su sueño. Ariel cumplió 16 años y desea estudiar mecatrónica cuando vaya a la universidad.

Manuel Guanuche respaldó el pedido de su hijo, de ser inscrito en el vacacional de robótica, que halló en Facebook. Pero antes comparó con otras tres opciones más.



El curso de dos semanas se imparte en Blue iT. Su gerente, Fabián Salazar, indicó que el 70% de los chicos inscritos en sus vacacionales de robótica e ilustración digital de caricaturas los contactaron por sus redes (Facebook e Instagram).



A este vacacional llegan chicos de 10 a 18 años. Es el caso de Emilio Rivera, de 15, a quien le encantan las caricaturas.



Antes de terminar el año escolar, su hermano mayor encontró el curso de ilustración digital en redes. Entonces, su madre, Jimena Baldeón, tomó la dirección y fue a conocer Blue iT. En una segunda visita llevó al interesado.



Christian Espinosa capacita a padres en el manejo responsable de redes y es director de Cobertura Digital. Primero -dice- hay que verificar que la información de un curso vacacional sea real. Además recomienda no adelantar pagos sin antes contactarse con los responsables y revisar el lugar.



Al visitarlo se puede verificar que sea como se muestra en las fotos, ya que en redes sociales hay publicidad falsa, con imágenes que pueden ser de otros lugares, anota Espinosa.



Eso fue lo que hizo el padre de Ariel. Vio la infraestructura en la que se dictan las clases y pidió que le detallen qué profesionales están a cargo y los recursos con los que cuentan.

Chicos amantes de las caricaturas encontraron en redes la oportunidad de animarlas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Especialmente en la red social Facebook, al colocar la palabra vacacional en el buscador, aparecen al menos 10 opciones de páginas que los ofertan, con un enfoque específico, o grupos en los que se publican opciones diversas. También llegan datos vía WhatsApp.



El Consejo de Protección de Derechos de Quito pide a los padres verificar que haya un facilitador por máximo 10 participantes, según el tipo de actividad. Y que se garantice que se evitarán daños no solo físicos sino psicológicos. También solicitar a los organizadores un cronograma diario.



Aprovechando el sondeo que se puede hacer en redes, Espinosa sugiere revisar las opiniones o experiencias que aparezcan en los comentarios.



Paola Vivas cree necesario evitar deslindarse de los hijos e ir algunos días para confirmar que todo esté bien, como medida de seguridad. Sus niños de 7 y 10 van a la Escuela de Fútbol de Liga XMC. En esta, los vacacionales son para chicos desde tres años.



Su director, Xavier Maldonado, asegura que aunque apenas un 30% de chicos llega por referencias de redes sociales, las experiencias en la escuela se difunden más por este medio.



Para Mariela Machado, madre de Derian, también hay que analizar el presupuesto. Por 15 días a tres semanas, los vacacionales tienen un costo promedio de USD 180. También los municipios ofertan opciones gratuitas.



Algunas sugerencias antes de tomar una decisión



Vaya al link de la página principal del curso vacacional, para constatar que la información colocada en redes sociales coincida.



Llame a los números de contacto y visite el lugar para verificar que las instalaciones y la dinámica sean como se muestra en las fotos.



No concrete la inscripción vía mensajes de ninguna red social o por WhatsApp ni realice adelantos del pago del curso vacacional.



Busque comentarios de otros usuarios en Google y en la red social. Es mejor si conoce a quienes opinan sobre la experiencia.