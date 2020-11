La Comisión Interamericana de Mujeres y la Escuela de Gobierno de la OEA inauguraron curso para candidatas en Ecuador

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA), conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral (CNE), inauguraron este lunes 16 de noviembre del 2020 el décimo curso de alto nivel para candidatas, denominado Tránsito Amaguaña.

Alejandra Mora, secretaria Ejecutiva de la CIM, señaló que el objetivo es fortalecer los liderazgos, entregar herramientas para combatir los estereotipos y los ataques de género, y asegurar que las mujeres "no solo lleguen al poder, sino que permanezcan". Agregó que este curso se ha replicado en 12 países y ha formado a más de 500 candidatas.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, habló de las reformas al Código de la Democracia, que establecieron el encabezamiento progresivo de mujeres en el 50% de las listas nacionales en todas las dignidades, así como las sanciones por violencia política de género.



"Debemos entender que la participación de la mujer es necesaria para nuestros pueblos. Con el acompañamiento del CNE, a través del curso Tránsito Amaguaña, queremos potenciar las capacidades de las aspirantes a las elecciones del 2021" mencionó Atamaint. Además, recordó que la organización de este curso forma parte de los acuerdos que el organismo electoral selló con la OEA.



Carlos Játiva, embajador de Ecuador ante la OEA, dijo que no se puede permanecer al margen de la cruzada por los derechos de las mujeres. "No solo es posible, es impostergable", señaló el diplomático.

Durante las tres semanas que durará el curso, 33 candidatas seleccionadas por 17 partidos y movimientos políticos serán capacitadas en liderazgo con enfoque de género, organización de campañas electorales, comunicación política y manejo de medios. También en simulación de entrevistas y debates electorales, así como en estrategias para identificar y enfrentar la violencia política. Todas estas candidatas competirán por los cargos de binomios presidenciales, asambleístas nacionales y parlamentarias andinas en los comicios del 7 de febrero del 2021.