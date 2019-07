El cura Carlos Tuárez dice que el 'Señor' lo iluminó para promover una Asamblea Constituyente

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, anunció que en los próximos días convocará a una marcha hacia el CNE para solicitar los formularios para recoger 4 millones de firmas que avalen la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El anuncio lo hizo en Esmeraldas, la tarde de este viernes 19 de julio de 2019, durante una reunión con organizaciones sociales en la sede de los jubilados y pensionistas de la ‘Provincia Verde’. “Asamblea constituyente”, gritaban unas 70 personas que asistieron para escucharlo.



Durante un discurso enérgico, el sacerdote se declaró víctima de los medios de comunicación y de una Asamblea que le ha montado tres juicios políticos con acusaciones que no han podido probar, según el Tuárez.

“El 'Señor' me iluminó y me dijo: José Carlos, promueve una Asamblea Nacional Constituyente, donde debemos irnos todos a la casa. ¿Por qué tenemos que seguir pagando a 137 asambleístas que no hacen absolutamente nada por el pueblo? Tenemos que ir a una Asamblea Constituyente donde sea reparado todo el valor ciudadanos, donde no tengamos que dar cuenta a los partidos políticos ni a las élites económicas del país”, dijo José Carlos Tuárez.



“El Consejo transitorio de (Julio César) Trujillo fue un alcahuete de la banca y el poder, y son ellos los que han llevado a la ruina al Ecuador”, señaló.



El Presidente de la Consejo de Participación Ciudadana es consciente de que no durará en el cargo hasta después del 5 de agosto, porque señala que existen poderes político y de la banca que los quieren fuera del escenario político.