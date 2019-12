El cura José Carlos Tuárez afronta una nueva queja judicial

LEA TAMBIÉN

La secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, presentó este 2 de diciembre del 2019 la denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha en contra de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La queja judicial está relacionada con una supuesta asociación ilícita y oferta de tráfico de influencias por hacer uso indebido del nombre de Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida.



“Esto no vamos a permitirlo como Gobierno Nacional. Somos un Gobierno transparente que necesitamos que la Fiscalía, dentro del marco de sus competencias, realice todas las acciones necesarias en la investigación que corresponde dentro de este caso”, sostuvo Pesántez.



Además, señaló: “No permitiremos que se utilice de una forma no apropiada y, peor, para el cometimiento de ilícitos, el nombre de ningún funcionario, ni de ninguna persona que esté vinculada a la Presidencia de la República”.



Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por personas que se toman el nombre de servidores gubernamentales, colaboradores, y personas allegadas al Gobierno, para actuar al margen de la ley.



Rechazó cualquier intento de vincular a las autoridades del Gobierno con actividades ilegales, como el tráfico de influencias.



Tuárez fue detenido en Manabí en la operación denominada “Emperador”, ejecutada por la Fiscalía y la Policía Nacional la madrugada del jueves 28 de noviembre en seis provincias.