Cupos en colegios emblemáticos de Quito se habrían obtenido de forma fraudulenta, dice Ministerio 

El sistema informático de asignación de cupos para planteles fiscales de Quito sufrió una vulneración. De este modo algunos estudiantes accedieron a plazas en centros considerados 'emblemáticos' de manera irregular. Así lo informó Manuel Muñoz, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano.

La asignación de cupos para instituciones educativas de sostenimiento fiscal y traslados se desarrolló desde abril hasta el 3 de septiembre del 2018. Esos procesos se realizaron en línea, de 07:00 a 19:00, de lunes a viernes.



Sin embargo, padres habrían accedido a cupos en instituciones emblemáticas pagando sumas de dinero para lograrlo, en días posteriores al inicio de clases y fuera del horario de asignación oficial, explicó Muñoz. Sostuvo que la Subsecretaría está investigando cómo sucedió esa vulneración: si se trató de un hackeo al sistema o si incluso están involucrados trabajadores de esa dependencia de Educación. Luego de recabar la información, presentarán una denuncia a la Fiscalía General del Estado.



En total habría más de 200 involucrados hasta el momento, de acuerdo al Subsecretario, que indicó que hay casos en los que padres de familia han pagado USD 300 a terceros para lograr un cupo en un colegio emblemático como por ejemplo el 24 de Mayo, Central Técnico o Mejía.



Algunos de los colegios emblemáticos no abrieron cupos porque están reservados para encadenamiento escolar (chicos que tras terminar la primaria se quedan en ese plantel porque también ofrece secundaria) o para estudiantes en situación de vulnerabilidad, precisó Muñoz. Por eso, recalcó, es imposible que el sistema haya entregado más cupos para esos centros. Con ese antecedente se pudo determinar que hubo una actuación irregular y se notificó a las personas involucradas. Algunos padres de familia sí admitieron haber pagado sumas de dinero o haber hecho el proceso con la mediación de terceros, otros no.



El Subsecretario señaló que los estudiantes cuyos padres accedieron de esa forma a las plazas, no se quedarán sin colegio. Ellos deberán acudir a la institución educativa en donde obtuvieron cupo de forma regular, cercana a su domicilio.



También se indicó que hay casos en los que se habría asignado cupos en planteles demasiado alejados de los domicilios registrados. Muñoz sostuvo que se ha coordinado con la Defensoría del Pueblo para que se verifique que no exista ninguna vulneración de derechos por errores en la asignación. Pero hasta el momento se ha identificado que en algunos casos los representantes colocaron planillas de servicios básicos del trabajo o de otras direcciones a fin de obtener cupo en la institución de su interés y no las cercanas a su hogar.