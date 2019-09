Hasta las 12:00 del jueves 19 de septiembre de 2019 podrá revisar si tiene cupo en la universidad

LEA TAMBIÉN

La plataforma Ser Bachiller se habilitó a las 13:00 de este miércoles 18 de septiembre del 2019 y estará disponible hasta el mediodía de mañana, para verificar el resultado de las postulaciones por un cupo universitario en el sistema público.

En la tercera postulación del segundo período del 2019 participaron 38 296 personas, que deberán ingresar a su cuenta Ser Bachiller, con su usuario y contraseña, para constatar si obtuvieron un cupo.



En el caso de obtenerlo, los postulantes deberán imprimir el comprobante generado para continuar con los trámites correspondientes a su matrícula en la institución de educación superior asignada.



La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que luego del plazo establecido para la aceptación del cupo no se podrá realizar ningún trámite adicional.



Los postulantes que obtuvieron un cupo y no hagan uso del mismo tendrán la sanción de un periodo académico. Eso significa que podrán volver a participar en el proceso de admisión en el segundo semestre de 2020.



La asignación de cupos toma en cuenta tres criterios: puntaje para postulación (meritocracia), número de cupos ofertados por las instituciones de educación superior y la libre elección de las opciones de carreras, en orden de prioridad, ingresadas al sistema por parte de los estudiantes.



Entre las instituciones de educación superior públicas más demandadas, con respecto a los cupos ofertados, se destacan las universidades Central del Ecuador, Guayaquil, Fuerzas Armadas (ESPE) y Nacional de Loja.



Las carreras de formación técnica y tecnológica más demandadas son Desarrollo Infantil Integral, Contabilidad, Mecánica Automotriz, Desarrollo de Software, entre otros. Mientras que en universidades y escuelas politécnicas están Administración de Empresas, Enfermería, Derecho, Educación Inicial, entre otras.



La nota del examen Ser Bachiller ya no es el único parámetro para obtener un cupo, ya que se consideran otros componentes como la nota de grado del bachillerato y puntos adicionales que son parte de las políticas de acción afirmativa, como ubicación geográfica, etc.



Las personas que no obtengan un cupo podrán inscribirse en el curso de nivelación general gratuito que ofrece la Secretaría de Educación Superior, con el objetivo de reforzar los conocimientos de los jóvenes para que rindan el próximo examen Ser Bachiller.