Cumbre de presidentes de parlamentos se suspende en Quito por coronavirus

La detección de casos de coronavirus covis-19 en Ecuador derivó en la suspensión de la primera cumbre de presidentes de parlamentos, que estaba prevista para la segunda semana de marzo en Quito. Así lo informó este martes 3 de marzo del 2020 el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo.

“Hemos recibido sugerencias de varios parlamentos, y hemos tomado la decisión de aplazar la cumbre hasta que haya en el país una estabilidad en términos de seguridad sanitaria y que podamos dar las garantías correspondientes más allá de las que, pienso, existen”, expresó.

En una entrevista para la radio Legislativa, Litardo añadió que no hay una nueva fecha definida para el evento, que se iba a realizar del 10 al 12 de marzo del 2020, pero añadió que podría realizarse en dos meses. Agregó que cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Para el evento habían confirmado la presencia de 20 personeros, y la Alcaldía de Quito tenía planeado declararlos como huéspedes ilustres de la ciudad. Como parte de los preparativos Litardo se reunió este lunes 2 de marzo con el alcalde, Jorge Yunda.



La agenda de la cubre incluía el análisis de las estabilidad democrática en la región y actividades de cooperación entre los parlamentos en asuntos de seguridad, migración y relaciones comerciales.



En Quito, hasta el momento no se registran casos de coronavirus. Las autoridades de salud han confirmado siete personas con esa enfermedad, principalmente, en Guayaquil. Litardo llamó a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas y a no caer en alarmismo.