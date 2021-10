Alfredo Espinosa: ‘Que no haya gente en el teatro no es culpa del público’

Santiago Estrella Garcés Editor (O)

Alfredo Espinosa es una presencia en el teatro, el cine, la televisión y las publicidades que se arman en el país. Es, además, un ciclista urbano, que va a todas partes en la ciudad y, afirma, que lo ayuda a mantenerse saludable.

¿Cómo hay que nombrarlo? En su Facebook dice Rafael Alfredo Espinosa Cordero…

Alfredo Espinosa. Sí hay gente que me llama Rafael y es divertido.

¿Por qué es divertido?

Porque Rafael es otro, extrañamente otro. Cuando yo respondo al nombre de Rafael, lo hago con un cierto nivel de formalidad. Rafael es un señor; Alfredo es el amigo.

¿Ese Rafael es el que está haciendo un trámite o en el banco?

Exactamente. El que apaga el teléfono cuando le llaman de los bancos o el que debe atender cuando la cosa es extrema, o el que tiene reuniones importantes. Alfredo es el pana, básicamente.

¿Qué tal vivir esta dualidad?

Es extremadamente divertido porque no me abro, es decir, trato de ser un tipo fresco con todo el mundo, pero no me abro a todos en la onda actual de pretender que tenemos que ser amigos de todo el mundo, que tenemos que ser suavitos, tenemos que ser ‘light’, tenemos que ser frescos. No me gusta eso. Soy un tipo que trata con mucho respeto a la gente que no conoce. No entro a intimar apenas comienzo una relación ni utilizo esta estrategia del ‘tú’ actual, como para pretender lograr un beneficio de alguien. Es un problema.

¿Y por qué es un problema?

Me refiero al hecho de que hoy las relaciones están inevitablemente guiadas por la voluntad que tiene la gente de extraer algo de ti o de obtener algo de ti. Las relaciones se han deshumanizado terriblemente y eso hace que uno, de alguna manera, deba tener cierto nivel de protección. Por un lado, está el respeto, por otro lado, hay una fórmula de querer protegerte cuando eres alguien que permanentemente quiere dar. A mí me gusta dar, servir, ofrecer. Me gusta abrirme, pero en una sociedad donde las relaciones están mediadas por el interés, recibes muchas patadas en el trasero. No es una queja, una ‘plañidera’, pero sí tienes que aprender que este ya no es más el mundo de los años 80, y yo diría que máximo hasta los 90, en donde no tenías que cuidarte tanto del otro. Es algo muy triste.

Volviendo a lo de la dualidad, el teatro resulta un buen ejercicio.

Sí. El teatro, al mismo tiempo que me acerca al mundo, me aleja de él. Y una de las cosas que yo más valoro es alejarme del mundo, de la vacuidad, de sus defectos. Primero, me permite pensarlos y repensarlos cuando estoy en un proceso de creación de personajes, de dirección o simplemente de actuación al servicio de alguna pieza con la que estoy comprometido. Pero también me brinda y me proporciona el ejercicio del pensamiento y la acción comprometida con un objetivo. Cuando me meto a estudiar un texto puedo descubrir el centro motor, las características físicas del personaje. Voy encontrando sus características emocionales.

Una de las cosas más duras del teatro es la suspensión de funciones porque no hay público.

Claro, pero el que no haya gente no es exclusivamente culpa de la calidad o de la formación del público, sino también es culpa de la calidad del teatro y del poco rigor que tenemos en la ejecución. Aquí cualquier persona hace una obra y cree que está rompiendo todos los límites y que está creando lo nuevo. No se trata de ser nuevo, de ser un genio, se trata de ser bueno, pulcro, de trabajar con rigor, de ser bueno en el trabajo.

Quito es una ciudad que no tiene un barrio teatral…

Quito no tiene teatros. En rigor, ahora, en este preciso momento, están funcionando el Patio de Comedias, el CCI. Las salas pequeñitas no han dado resultado y no por la pandemia. Los teatros están dispersos básicamente en las zonas comerciales. ¿Por qué no hay un teatro en Carapungo, en Carcelén, en Chillogallo, en la Ecuatoriana? Como no hay teatros, no forjamos una tradición de asistencia del público. Y no lo hacemos porque es una sociedad clasista y seguimos creyendo que el teatro es para un determinado sector. Nosotros hicimos ‘Ladies night’ en el sur donde también hay público que puede pagar su entrada. Pero no hay la voluntad política de descentralizar el acceso a la cultura, a la educación, a la literatura.

Si no hay teatros, ¿se puede decir que no hay una tradición?

Hemos olvidado que hay una tradición teatral, unos autores teatrales que deberían ser montados con cierta frecuencia, los ‘clásicos’ y los clásicos reales. Shakespeare podría tener dos funciones llenas en el Teatro Sucre, pero ahí se acaba. El teatro debería funcionar todo el año en grandes temporadas.

Y está el problema de que no hay una verdadera crítica…

¿Qué pasa en este país cuando criticas la obra de un compañero? No puedes abrir la boca: te destrozan y si eres del gremio, más todavía. Las controversias que he visto y de las que he sido parte, en los procesos de montaje aquí son brutales. Si le dices a un compañero ‘ve, necesito esto, cambiemos lo otro’, es algo tenaz. Insisto, yo también soy parte de esas controversias, también estoy atravesado de lo complejo que es esta condición de ecuatoriano, que es, para colmo, una de nuestras grandes fallas, el creer en la identidad nacional sin conocer la historia y mitificando todo.

Trayectoria

Es uno de los actores más prolíficos de la actualidad. Ha actuado en obras como ‘Kito kon K’ o ‘Por qué no nos vamos todos al infierno’. Otras obras han sido ‘Ladies Night’, ‘Un enemigo de pueblo’. Personificó a Marcelo Chiriboga, el ficticio escritor ecuatoriano del ‘Boom’ en ‘Un secreto en la caja’.