¿Qué cuidados tener con recién nacidos en medio de la pandemia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un bebé llega al mundo, en medio de la pandemia, y los padres no pueden evitar estresarse más de la cuenta. Temen resultar contagiados con covid-19 y afectar a su pequeño recién nacido. En Ecuador, el 0,2% de los 94 701 casos confirmados tiene de cero a 11 meses. El epidemiólogo Mauricio Espinel recomienda mantener la calma. "La tasa de letalidad tras el contagio en los bebes es 0,004; en los mayores de 70 años hasta el 40%", dijo.

El 29 de febrero se confirmó el primer caso de covid-19 en el país. Los padres, más los primerizos, ¿qué cuidados deben tener, para proteger a sus bebés de este virus?



El epidemiólogo Espinel responde que "los comunes y corrientes" que se tienen cuando hay un bebé en el hogar. Pero lo más importante: si no hay restricción médica, lo mejor es que lo alimente con leche materna. Es la forma, indica, de que su hijo reciba anticuerpos, para que se defienda mucho mejor en el mundo. "Es un elemento fundamental. No es igual darle leche de tarro, que se hace con leche de vaca".



¿Qué otro aspecto no deben descuidar los padres?

​

El baño diario. Y como en la Sierra estamos en el verano, no hay que tener muy abrigados a los bebés. También se necesita exponerlos a un poco de sol durante 10 a 15 minutos al día.



¿En el hogar, qué se requiere tomar en cuenta?



La casa tiene que estar ventilada; las ventanas abiertas; recordemos que por eso se pide no acudir a sitios cerrados, en donde hay más posibilidades de transmisión como cines o gimnasios. También es necesario pasar un paño con cloro (en un litro de agua coloque una tapa de cloro) por las superficies sólidas de la casa. Recordemos que en las baldosas, vidrios y mesas de madera, el SARS-CoV-2 puede mantenerse unas 48 horas y con la limpieza periódica acabamos con él. Hágalo unas dos veces al día.



¿Quienes usan teteros deberían tener un cuidado especial?



Al hervir los teteros acaban con el virus.



¿Hay que colocar mascarilla a los bebés si por alguna razón tuvieran que salir de casa?



No, seguro se sentirá muy incómodo, llorará. Si deben salir a una consulta con el pediatra, hay que tener cuidado y no exponerlo a otras personas.