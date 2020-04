Un vehículo inactivo también requiere cuidados durante la cuarentena

LEA TAMBIÉN

La cuarentena que rige en Ecuador para prevenir la propagación del covid-19 mantiene casi paralizada la circulación en todo el territorio. Por ello, muchos vehículos estarán guardados de manera indefinida.

Se sabe que, en el caso de los automotores, la falta de uso puede causar más problemas que el uso normal, por lo cual sus propietarios deben tener ciertas precauciones durante el tiempo que los vehículos no circulen.



A continuación, algunas recomendaciones de los pasos a seguir:



Esta situación obliga a los propietarios a tener en cuenta algunas recomendaciones sencillas pero necesarias para no tener problemas al volver a arrancar el vehículo, y no sufrir inconvenientes con el paso del tiempo. Aquí los principales consejos:



Encendido



Se recomienda que, aunque el vehículo no circule, se lo encienda una vez por semana durante unos 10 minutos. Esto contribuye a que el aceite no se escurra totalmente hacia el cárter y mantenga lubricadas las partes altas del motor.



Batería



Si el vehículo va a pasar mucho tiempo parado sin encenderse, lo más recomendable es desconectar la batería con el fin de que no haya consumo eléctrico y esta se descargue, pues es el componente que más sufre con la inactividad. Esta recomendación y la anterior también aplican para motocicletas.



Llantas



Conviene inflarlas un poco por encima de la presión recomendada, pues la inactividad también hace que el aire se escape y eso podría deformarlas por el peso del vehículo. Lo ideal, después de unos días, es mover el auto de su lugar unos centímetros, si es posible, para cambiar los puntos de apoyo.



Combustible



Procure que el tanque esté al menos a la mitad de su capacidad, pues de esa manera se reduce el efecto de evaporación que se produce en depósitos con poca carga.



Ventanas



En la medida de lo posible, deje las ventanas un poco abiertas. Además de que permite la circulación de aire, esto ayuda a que los cauchos de los marcos no se resequen y se peguen al vidrio. También conviene subir y bajar los vidrios de todas las puertas, especialmente si son eléctricos, cada vez que enciende el vehículo para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

Carrocería



Una lona ayuda a proteger el vehículo de la intemperie, siempre que sea impermeable. Para colocarla asegúrese de que el vehículo esté limpio y seco, con el fin de evitar daños a la pintura.