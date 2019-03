Cuidador de autos que agredió a una cantante ya no trabaja en la Plaza Foch

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proyecto ‘Parqueo amigo La Mariscal’ funciona desde el 6 de mayo del 2018 y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional. Con este se busca mejorar la calidad del servicio en la vigilancia de los vehículos y que los cuidadores colaboren en las tareas de seguridad cuando se presenten emergencias en esa concurrida zona del centro-norte de Quito.

15 personas laboran en el programa, quienes fueron escogidos por la Policía Nacional, precisó el capitán Marco Terán, jefe de Operaciones del Circuito La Mariscal y encargado del proyecto. Ellos trabajan toda la semana desde las 18:00 hasta las 04:00.



Uno de esos cuidadores fue separado del programa luego de que la cantante de reggaetón Gia Alexa lo denunciara porque la agredió en las calles Mariscal Foch y Diego de Almagro. El hecho se produjo la noche del jueves 28 de febrero del 2019 luego de un concierto en un centro nocturno de ese sector.



Ella cantó 20 minutos y salió de ese lugar con dirección a su carro. Le pagó USD 1 al cuidador, quien vestía un chaleco azul. El hombre se molestó y le exigió que le cancele USD 4; él le argumentó que esa es la tarifa que se debe pagar obligatoriamente por cuidar los carros.



Molesto –contó la artista– el hombre le arrojó la moneda de un dólar en la cara y le reclamó. En esos instantes, Gia Alexa y una amiga que la acompañaba se asustaron. “La moneda me golpeó en la frente, cerca de la ceja”.



“Luego el hombre se puso delante del carro y comenzó a patear. Con sus dedos hacía gestos obscenos”, manifestó la denunciante.



Ella tenía el seguro del carro activado y no abrió la puerta por temor. Era la segunda vez, en este año, que un cuidador de carros la agrede en el mismo sector. A finales de enero, otro cuidador de autos también la ofendió por no pagar USD 4 que le exigió como tarifa.



En esa ocasión, la cantante estaba sola y salió a comer pizza. Al regresar, un joven le exigió esa cantidad y ella se negó a pagarle porque el carro estuvo apenas 10 minutos en la calle. “Había mucho tráfico y eran las 02:00".



El individuo se enojó y ella salió del auto para pedirle que le permita movilizarse. “Le decía que me deje ir, pero tomó mis pechos muy fuerte y empujó hacia atrás, me golpeó”.



Apenas ese caso se dio a conocer, el capitán Terán comenzó a investigar lo que ocurrió con otros uniformados del Circuito La Mariscal y se separó al cuidador que agredió a la joven el pasado 28 de febrero. Más allá de eso, el oficial resaltó que, tras la implementación del programa ‘Parqueo amigo La Mariscal’, los robos a vehículos y accesorios disminuyeron en la Plaza Foch.



“Lo implementamos por seguridad (…) ahora tenemos cero robos de carros”, precisó Terán. En lo que respecta a las tarifas –acotó- estas fueron calculadas con el Municipio. También se encarga de la regulación del espacio público.



Dentro del convenio, la Policía únicamente se encarga de la selección del personal y su capacitación. “Los aspirantes nos entregan las carpetas como una hoja de vida, revisamos sus antecedentes personales”.



Finalmente, Terán destacó que el proyecto cuenta con un seguro para los carros que se parquean en las zonas azules de La Mariscal durante las noches. Este cubre hasta USD 500 en daños a parabrisas, ventanas, espejos, etc.