El cuidado personal al sufragar es la clave para evitar contagios de covid-19

Ecuador se suma este domingo 7 de febrero del 2021 a la lista de los 105 países que en todo el mundo han celebrado elecciones en medio de la pandemia. A diferencia de algunos vecinos, el protocolo para evitar contagios del covid-19 apuesta por el cuidado personal de cada elector.

Los lineamientos fueron presentados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 12 de enero pasado. La elaboración del documento tomó poco más de cinco meses, después de que las autoridades no encontraran salidas legales para aplazar las elecciones generales.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, explica que “más allá del control básico que se tiene que hacer para evitar aglomeración de personas”, no existen otro tipo de “restricciones absolutas” para esta jornada democrática.



El protocolo obliga al uso de mascarillas para acudir a las urnas y mantener el distanciamiento social (2 metros). Además, se recomienda llevar esferográfico azul o negro y gel con un 75% de concentración de alcohol (ver infografía).



Para el epidemiólogo Daniel Simancas, la clave está en respetar estos lineamientos y evitar las aglomeraciones. “Ya es la inteligencia de la persona y su autocuidado lo que le permitirá protegerse, porque no alcanza el personal que debe controlar ”, manifestó.



El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral dice que de los 105 países en donde se han realizado elecciones en medio de la pandemia, en 83 fueron de ámbito nacional o referendos.



A nivel de Sudamérica, en esa lista están Chile y Bolivia, que organizaron elecciones en el último semestre del año pasado. A diferencia de Ecuador, que mantiene de 07:00 a 17:00 la jornada de comicios, en esos dos países se adoptaron medidas adicionales como la ampliación de la jornada de sufragio, horarios diferenciados para el voto de las personas de la tercera edad, control de temperatura; no hubo una mayor incidencia en los contagios.



Para este proceso, en Ecuador el número de recintos electorales pasó de 3 665 a 4 276. Es decir, 611 más en relación con los que se tuvo en las seccionales de 2019.



Consejos:



1. Desinfecte las manos. Lavarse las manos al menos cada dos horas. El tiempo recomendado es durante 40 o 60 segundos, con agua y jabón.



2. Utilice la mascarilla. Colocarse correctamente el tapabocas, barbijo o mascarilla de cualquier material. Deben cubrir la nariz y la boca.



3. Mantenga la distancia. Ubicarse a una distancia de al menos dos metros para evitar un contacto con las otras personas que acuden a votar.



4. Evite la aglomeración. No se quede dentro de los recintos electorales por mucho tiempo, en especial si es un lugar poco ventilado.



5. Lleve un esfero propio. Acuda al recinto electoral con un esferográfico para que consigne su voto. Así evitará ocupar el insumo que otros toparon.