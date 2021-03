El cuidado de los niños impacta en el acceso al trabajo de la mujer

“La mayor dificultad como mujer, como madre, como profesional es no tener un soporte dentro de casa. Alguien que me ayude, como una madre, una abuela, etc., a ver a los niños mientras yo realizo un trabajo a tiempo completo y sigo haciendo mis cosas.”

Es la situación que enfrente Erika Guerrero, de 30 años, para quien es complejo desarrollar una actividad laboral, en horario regular, porque debe cuidar de sus hijos de siete y año y medio. A continuación, su testimonio:



“Soy comunicadora. La última vez que trabajé en jornada completa fue hace más de año y medio.



Actualmente, no tengo un empleo formal ni estoy afiliada a la seguridad social. Realizo trabajos para una fundación y me pagan de acuerdo con lo que me hayan solicitado. Eso me ayuda mucho y crezco como profesional.



Lo hago desde mi hogar. Soy también ama de casa.



El hecho de no tener ese apoyo fundamental que comento frena mucho la producción de un emprendimiento de artículos de madera que tenemos junto a mi esposo. Las actividades que realizo para la fundación las puedo cumplir, incluso, las noches y madrugadas, pero no puedo hacer lo mismo en cuanto al emprendimiento.



Antes publicaba fotos, hacía videos y ahora cada vez puedo menos. Constantemente pasaba enviando eso por chats o grupos. Ahora ya no hago eso. Entonces las ventas, que en agosto pasado alcanzaron USD 3 000, ahora máximo USD 200 al mes.



Al tener que dedicarme a la casa y al cuidado de los niños no me alcanza el tiempo. No hago lo mismo de antes, no puedo dedicarme a revisar los chats para poder mostrar la oferta.



Tengo que dedicarme a cocinar, tengo que arreglar, tengo que estar pendiente de las clases virtuales de mi hija, tengo que ver al bebé. Cuando tengo espacios hago las cosas de la fundación.



Para mí es frustrante no darle tiempo a mi emprendimiento porque realmente me daba más dinero que mi misma profesión. Me llenaba mucho hacer cosas para mi negocio.



Ahí es cuando viene a mi mente el dilema: o sigo haciendo cosas de mi profesión que, al final, me costaron tiempo, dinero y sacrificio o me dedico al emprendimiento. Las cosas relacionadas a lo que uno estudió le llenan a uno el espíritu, pero las cosas del negocio generan ingresos.



Para mí la situación actual, la de la pandemia, es frustrante. Estar en casa.



Por lo menos si hubiera una guardería podría dejar al niño pequeño, a mi hija en la escuela y que luego el padre los retire. Algo más organizado.



Uno debe ser organizado para cumplir con tantas cosas.



Para mí todo es muy difícil, a pesar de que mi esposo me ayuda a ratos. Aunque, nunca llega a ser igual la carga del hombre que la de la mujer en la casa.



Yo siempre me ocupo de los deberes de la niña. Las mañanas me dedico a la casa y, a veces, desde las 15:00 me pongo a hacer los trabajos que me piden hasta las 19:00. Y, como dije antes, trasnocho.



Los niños demandan tiempo, el marido demanda tiempo, la casa demanda tiempo.



El viernes digo voy a sentarme a trabajar y entregar los informes al terminar el fin de semana. Pero no. Los niños piden salir, porque están estresados de pasar siempre en la casa.



Uno tiene que llevarlos. No puedo decirles que se vayan. Si mi esposo se va con los dos no es fácil porque la niña no tiene el mismo ritmo del bebé. Ella quiere correr, explorar y más. Me toca estar ahí de ley.



Uno prioriza la familia, pero también tiene que hacer el trabajo que le toca.



Tal vez con un trabajo formal me pondría más presión y me convertiría en alguien súper organizada.”