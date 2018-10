Los cuerpos de bomberos de Quito y Baños declararon que el incendio de San Martín de Baños fue sofocado en su totalidad

LEA TAMBIÉN

El personal de los cuerpos de bomberos de Quito y Baños apagó en su totalidad los focos calientes del incendio forestal que afectó el sector de San Martín del cantón Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua.

La declaratoria la dieron estas dos entidades pasado el mediodía de este miércoles 24 de octubre del 2018. Las llamas pusieron en peligro al zoológico que se levanta en la zona.

Los técnicos de la casaca roja efectuarán en los próximos días un recorrido por la infraestructura del parque para sugerir la instalación de hidrantes en sitios estratégicos para atender en caso de otra emergencia.



Carlos Carrillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Baños, contó que el incendio suscitado en San Martín deja una lección para adoptar medidas de seguridad no solo en el zoológico, sino en las hosterías que se encuentran en áreas cubiertas de bosque o en los alrededores de la montaña.



“Vamos a solicitar los planes de contingencia contra incendios estructurales y que se elaboren los planes contra incendios forestales”.

Indicó que durante los cuatro días de emergencia actuaron al menos 120 bomberos que llegaron de Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Chimborazo y Pastaza.



“En la inspección que se efectuó en la zona del incendio no se encontraron daños a la fauna animal, pero sí vegetal”.



Carrillo afirmó que una parte del personal continuará en la zona con un puesto de observación para actuar en forma inmediata en caso de que se presenten focos de incendio.



Según un informe difundido por propietarios del Zoológico, una pava andina, que estuvo con la pierna quebrada murió. Orlando Vega, propietario del sitio turístico, mencionó que durante el incendio y la evacuación no hubo pérdidas de animales, pese a que el incendio fue de grandes proporciones y que fue controlado con ayuda de la comunidad, bomberos, diversos organismos de ayuda y las autoridades.



“La pava herida que fue trasladada a Quito para su recuperación murió”.

Vega afirmó que cuenta con dos tanques reservorios para una emergencia, pero el día del incendio -dijo- fue insuficiente y analizarán adoptar otras medidas de contingencia.



“Durante la evacuación de los animales se puso en marcha el plan de emergencia que se aplicó durante la erupción del volcán Tungurahua y que constantemente es actualizado”.

La Fiscalía de Baños con apoyo de la Policía continúan en la investigación del caso. La idea es localizar a los posibles causantes del incendio forestal.