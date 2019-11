Los cuencanos participan masivamente en el ‘Black Week’

LEA TAMBIÉN

La capital azuaya no es la excepción. El Black Week es una de las fechas preferidas de los cuencanos para realizar sus compras. Este sábado 30 de noviembre del 2019, en el segundo día de rebajas, la mayor parte de los negocios del Centro Histórico amanecieron alborotados.

Los rótulos de Black Week impulsan a los clientes a ingresar. Adentro, otros hacen largas filas en caja para cancelar y salen cargados de compras. Ese ambiente se vivió en los almacenes de ropa, calzado, tecnología, electrodomésticos, alimentos y hasta los restaurantes.



Sara Flores madrugó al Coral Centro de la calle Tarqui y pese a eso no pudo evitar las aglomeraciones. A las 11:00 –tras 90 minutos de compras y escogiendo las mejores promociones- salió con cinco bolsas grandes de alimentos no perecibles.



Ella gastó USD 180 entre arroz, azúcar, papel higiénico, comida para los perros y otros alimentos que encontró con buenas promociones. Por ejemplo, 24 rollos de papel higiénico por USD 11,43 y dos arrobas de arroz por USD 5,50.



Llevo productos para unos tres meses y también es una forma de ahorrar frente a la crisis económica, dijo Flores. Según Santiago Domínguez, administrador de esta sucursal, se ha cumplido con las expectativas de ventas porque hay incremento de clientes con relación al 2018.



Esta es la tienda más pequeña de la cadena de Coral Hipermercados y en promedio emiten unas 5 000 facturas diarias. En los Coral más grandes ubicados dentro de los Mall era casi imposible caminar por los corredores de las perchas.



Los parqueaderos no abastecieron la demanda de clientes y los carros debieron estacionarse en los exteriores. En ésta época lo que más aprovecha comprar la gente es ropa, zapatos, juguetes, alimentos no perecibles y adornos navideños.

Los consumidores aprovechan las ofertas para adelantar las vestimentas de Navidad. Foto: Lineida Castillo / ELCOMERCIO

Los descuentos de hasta el 80% se promocionaron con un mes anticipación y se acompañaron de otros beneficios como una semana de promociones, diferir las comprar con tarjeta de crédito y extensión de los horarios de atención hasta las 22:00.



César Fernández es el propietario de Aldanny Boutique, ubicada en la céntrica calle Bolívar y entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre expendió la atención de 09:00 a 22:00. Él puso toda su mercadería de marcas reconocidas en el mundo con al 50% de descuento.



Según él, es la época en que se dinamizan sus ventas y aprovecha para renovar la mercadería. “Estamos en crisis pero eso no limita el bolsillo de las familias porque en unos casos ahorran para ésta época y en otros se endeudan por unos meses, porque las promociones son buenas”, dijo Fernández.