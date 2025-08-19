El Tribunal Penal de Azuay ratificó la sentencia contra un hombre que asfixió, asesinó y ocultó el cadáver de un ciudadano en cemento. El espantoso crimen conmocionó a los moradores de Cuenca, en 2022.

Atroz crimen de un hombre conmocionó a Cuenca

Según la cronología de hechos de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 18 de agosto de 2022, en el domicilio de la víctima, ubicado en el sector El Cebollar, en Cuenca.

Dos meses antes, Jordan Anthony Cerda Sanchima, de 19 años, se trasladó a vivir a este lugar tras conocer a José T., de 62 años. El joven trabajaba en las tareas domésticas.

Las investigaciones determinaron que el atacante apuñaló a José con un arma blanca, lo golpeó y asfixió hasta matarlo. Luego, trató de ocultar su cadáver en una tina de bronce; la llenó con cemento y la cubrió con tablas y cartones.

Asesino pidió dinero a familiares y vendió las cosas de la víctima

Fiscalía contó que tras el asesinato, el atacante se hizo pasar por la víctima para solicitar dinero a sus familiares. En los mensajes, les pedía que el dinero fuera entregado directamente a su empleado doméstico.

Luego de unos días, Jordan ofertó varios muebles y bienes que se encontraban en la casa en redes sociales.

La tarde del 23 de agosto, una mujer acudió a la vivienda, acompañada de otras personas, para comprar ciertos artículos.

El asesino se presentó como familiar del propietario, cobró 1 500 dólares por los bienes y los entregó. Jordan, además, pidió un favor a la mujer: Le dijo que necesitaba que lo llevaran de urgencia a la terminal de la ciudad porque debía viajar.

El hombre ingresó a la terminal acompañado de otra persona, llevándose bolsos y fundas. Fue lo último que se supo del atacante, hasta dos años después.

Familiares hallaron el cuerpo de José entre cemento y tablas

Los familiares de José se preocuparon porque no sabían nada de él hace cinco días. Al llegar a su casa observaron que dentro estaban personas extrañas. Los ciudadanos contaron que hace unos minutos pagaron por varios bienes. Los cercanos a José se negaron a entregarles las cosas y llamaron a la Policía.

Durante la búsqueda, notaron que una tina que solía estar en la sala había sido trasladada al sótano de forma extraña; desde este lugar se desprendía un fuerte olor, contó Fiscalía.

La tina estaba cubierta con cemento y madera, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

Bañera donde fue descubierto el cuerpo de la víctima. Foto: Fiscalía General del Estado

Víctima fue golpeada y asfixiada antes de morir

Los uniformados lograron extraer el cuerpo del concreto; estaba en estado de descomposición.

La autopsia reveló que José presentaba signos de violencia en varias partes de su cuerpo. Su cabeza estaba cubierta con fundas plásticas. También se encontraron cuchillos con restos de sangre dentro de la tina.

Detención del atacante y ratificación de sentencia

El atacante permaneció prófugo durante dos años. Fue capturado en Tena, en la provincia de Napo, en junio de 2024. Luego, las autoridades lo trasladarion hacia una cárcel de Cuenca.

Durante las audiencias de juzgamiento, el fiscal del caso presentó varias evidencias, entre ellas: testimonios de los familiares, de la compradora, el médico legista y los agentes de Policía.

La primera sentencia se dictó el 23 de abril de 2025. Este martes 19 de agosto se conoció la ratificación.

El Tribunal declaró la culpabilidad de Jordan Anthony Cerda Sanchima en el asesinato del ciudadano. La sentencia incluyó una pena de 26 años de prisión y una multa de 10 000 dólares como reparación integral a los familiares.

La pena máxima fue tipificada en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

