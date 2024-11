El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, habló con la prensa sobre la situación hídrica en la ciudad. El funcionario también se refirió a las medidas que se toman para reducir los daños causados por el estiaje.

Más noticias

El funcionario trató algunos temas en su entrevista dada este jueves 28 de noviembre a La Voz del Tomebamba, entre ellos, los incendios forestales y el plan de reforestación.

Lluvias y estiaje

Zamora manifestó que las fuertes lluvias que cayeron en Cuenca en los últimos tres días colaboraron para que los niveles de los caudales en los cuatro ríos de la ciudad mejoren.

Sin embargo, aseguró “que no hay que bajar los brazos y mantenerse atentos a la situación”.

Según registró la Red Hidrometeorológica de Agua Potable (Etapa EP), hasta la mañana de este jueves, dos ríos alcanzaron sus niveles normales, mientras que los otros dos restantes mantienen sus niveles bajos:

Río Tomebamba : caudal normal con 7,47 m³/s

: caudal normal con 7,47 m³/s Río Machángara : caudal normal con 4,11 m³/s

: caudal normal con 4,11 m³/s Río Yanuncay : caudal bajo con 2,47 m³/s

: caudal bajo con 2,47 m³/s Río Tarqui: caudal bajo con 1,96 m³/s

María Verónica Polo, gerente de Etapa explicó que las condiciones de los ríos esta semana “son mejor que los presentados en los últimos días”.

“La anterior semana llegamos a niveles críticos en algunos ríos, pero logramos suplir la necesidad gracias a la ayuda de la ciudadanía y a los trabajos técnicos realizados por la empresa”, comentó.

La funcionaria, asimismo, detalló que los bajos caudales en los ríos fueron suplidos con agua de la planta de Tixán, que abastece alrededor del 44 % de los cuencanos.

Interconexión entre Tixán y El Cebollar

Sobre este tema, el Alcalde explicó que ve necesaria interconectar a las plantas de Tixán con El Cebollar.

“Si logramos interconectar a ambas, esto nos permitirá enfrentar de mejor forma otra emergencia de sequía como la que vivimos, es una solución para el futuro, ya los estudios se están realizando”, señaló Zamora.

Asimismo, dijo que se analiza la creación de diques que almacenen agua en la zona del Parque Cajas.

Incendios forestales en Cuenca

Cristian Zamora también se refirió a cómo enfrentó la ciudad los múltiples incendios forestales que azotaron a Cuenca durante 20 días en noviembre.

El Alcalde agradeció el trabajo de los Bomberos, personeros de otras instituciones, comuneros y voluntarios en el combate de las llamas.

“Estamos preparando un homenaje para nuestros Bomberos y para aquellos que colaboraron en la emergencia”, afirmó.

Según señaló Zamora, por ahora todos los incendios forestales se encuentran liquidados.

“Ya estaban controlados en su mayoría, pero las últimas lluvias nos ayudarán a que se liquiden”, detalló el alcalde.

Se espera que en los próximos días, Etapa EP organice un programa de reforestación que incluya a empresas privadas, públicas, voluntarios y estudiantes.

“La gente nos pregunta que cómo pueden ayudarnos a reforestar, estamos planificando una hoja de ruta, sobre todo para beneficiar al Parque Cajas, que fue gravemente afectado”, dijo en su entrevista.

Críticas a Gobernador de Azuay

Finalmente, Cristian Zamora criticó a Santiago Malo, gobernador de Azuay por las recurrentes inasistencias al COE Cantonal.

“He buscado que todas las autoridades estemos juntas, cuando el Gobernador nos convoca allí estamos, incluso en las ocasiones que no tenemos competencia, pero estamos ahí para estar unidos, no es correcto que no asista a las sesiones”, mencionó el Alcalde.