Eventos simbólicos y visitas turísticas por Carnaval en Cuenca y Cañar

Con eventos simbólicos y aforos controlados, la capital azuaya y el Complejo Arqueológico de Ingapirca de Cañar, en el sur del Ecuador, vivirán la celebración y el feriado de Carnaval, del 13 al 16 de febrero del 2021.

En Cuenca no habrá la tradicional fiesta del Jueves de Compadres. En su lugar, este jueves 11 de febrero- la Fundación Municipal de Turismo presentará a la empresaria, Gladys Eljuri, y al cantante, Xavier Neira, como los compadres oficiales del Carnaval Cuencano 2021.



Será un acto simbólico para que no se pierda la tradición, dijo Angélica León, directora de la Fundación. El acto iniciará a las 11:00, en la antigua Escuela Central. Los compadres recibirán la ‘bandeja carnavalera’ con pétalos de rosas, maicena, globos y guagua de pan, que representan la fraternidad y el compadrazgo.



No habrá el juego de lanzarse la espuma y la maicena en la cara entre los presentes, como es característico en este evento. El objetivo es evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico y respetar las medidas de bioseguridad frente a la pandemia del covid-19.

Con este evento empieza de forma oficial la fiesta del Carnaval Cuatro Ríos de Cuenca. León hizo un llamado a los cuencanos a no exponerse a los tumultos y a vivir esta fiesta en el núcleo familiar disfrutando de la gastronomía de esta época: dulces de frutas, pan de horno, mote pata, hornado, tamales, chicha, canelazo y más.



Estas delicias las pueden preparar en casa o servirse en los mercados o restaurantes de la ciudad que cuentan con todas las medidas de higiene y bioseguridad, para precautelar la salud de los consumidores locales, turistas y viajeros.



Los patios de comida de los mercados Nueve de Octubre, 10 de Agosto, Tres de Noviembre, 27 de Febrero y 12 de Abril están adecuados y adaptados a las recomendaciones básicas para precautelar la seguridad de los visitantes.



Entretanto, en Cañar no habrá el colorido desfile y actos culturales que reúne el Taita Carnaval, y con la cual los indígenas rinden culto a la pachamama, en agradecimiento a la producción agrícola y a las divinidades naturales.



No obstante, el Complejo Arqueológico de Ingapirca estará abierto al turismo del viernes 12 al martes 16 de febrero del 2021, de 09:00 a 16:00, con protocolos de bioseguridad. El aforo máximo será de 420 visitantes por día, para precautelar la salud de los guías y turistas.



Para todos, el ingreso será mediante reservaciones realizadas con 72 horas de anticipación, a través de la página web complejoingapirca.gob.ec. Los postulantes deberán llenar el formulario de solicitud y esperar la respectiva confirmación mediante correo electrónico.



No se permitirá el ingreso de personas, guías de operadoras y más que no cuenten con su reservación aprobada, se informó desde la coordinación zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.