Preocupación en Cuenca por venta de alimentos en la calle ante un contagio comunitario por covid-19

En Azuay, el contagio de la nueva cepa del coronavirus ya es comunitario y eso preocupa a las autoridades cuencanas, principalmente, por la proliferación de ventas de productos en las aceras, garajes y portales de las viviendas.

Se trata de improvisados puestos de frutas, carnes, embutidos, lácteos, hortalizas, legumbres, granos, cereales y demás alimentos de primera necesidad que no cuentan con permisos. Además, la mayoría de los vendedores no siguen las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, guantes, alcohol y la sanitización de productos.



Los puestos están por todos lados, en barrios, calles y avenidas concurridas de Cuenca y la zona rural. Para Marcelo Álvarez, director Municipal de Mercados, esta situación pone en riesgo la salud de la población por el posible contagio del covid-19.



En Azuay, el primer de caso de coronavirus se registró el 14 de marzo en Cuenca en una mujer de 40 años, quien llegó desde Italia el 3 de ese mes. Hasta este domingo 12 de abril ya suman 178 contagios y de ellos 158 corresponden a Cuenca. Otras 339 personas están en cerco epidemiológico y ya se han reportado 16 fallecidos.



Este domingo 12 de abril del 2020, Álvarez realizó un recorrido por la ciudad y las zonas periféricas, y constató la gravedad del problema. Al funcionario le preocupa, por ejemplo, la venta de cárnicos porque debe mantener la cadena de frío para garantizar su calidad.



"Estamos preocupados por la integridad de nuestros usuarios porque se arriesgan comprando en lugares sin la debida asepsia ni control sanitario”, dijo Álvarez. Él pidió a los cuencanos que compren los alimentos en cualquiera de los seis mercados que cuentan con sistemas de sanitización.



El Nueve de Octubre, 27 de Febrero, Tres de Noviembre, 10 de Agosto y 12 de Abril tienen túneles de desinfección y aplican sistemas de bioseguridad. Los comerciantes y compradores deben usar obligatoriamente guantes, mascarillas y mantener el distanciamiento social.



Los túneles están instalados en la puerta de ingreso y son como cápsulas con máquinas de bombeo y nebulizador que arrojan hipoclorito de sodio a cada persona que ingresa, y que debe hacerlo con los implementos de bioseguridad.



Para el médico Marco Merchán las personas que adquieren alimentos en sitios no autorizados, tienen mayor riesgo de contagio porque el covid-19 sobrevive en distintas superficies y si no se desinfectan son un peligro latente.



El médico dijo que durante la emergencia sanitaria las medidas preventivas y la sanitización de los espacios deben ser más estrictos para evitar la propagación. “En los mercados hay mayor control de los productos y de cierta manera garantizan su idoneidad"



Durante la presente emergencia, los mercados atienden de lunes a viernes de 07:00 a 12:00. Además, están habilitadas las plataformas de Totoracocha, Miraflores, Las Orquídeas, Narancay y El Cebollar, donde también hay controles en la aplicación de las medidas de bioseguridad.