Cuenca se mantendrá en semáforo rojo hasta el 10 de mayo, ante la emergencia sanitaria por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noche del viernes 1 de mayo del 2020, el COE Cantonal decidió mantener para Cuenca las restricciones y normas establecidas por el Gobierno para la categoría de semáforo rojo, ante la propagación del covid-19 en el Ecuador. La vigencia será desde el lunes 4 y hasta el domingo 10 de mayo.

La decisión se adoptó después del conocimiento y análisis de los elementos científicos técnicos presentados en el informe de situación del cantón sobre los casos del nuevo virus, por parte de los organismos asesores y entidades operativas en materia de Gestión de Riesgos, Seguridad y Salud.



Según el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, la prioridad es la vida y la salud de las personas y para lograr cuidarlas frente a la pandemia del covid-19. “Necesitamos que la gente siga siendo solidaria con quienes viven de sus actividades diarias y deben estar en sus casas”.



Palacios agregó que el Municipio continuará con la entrega de kits alimenticios para lo sectores vulnerables. Además, se reforzarán los controles para vigilar el cumplimiento de la cuarentena.



Las restricciones en color rojo implican no salir de casa, si no es absolutamente necesario, mantener la distancia social, los horarios de toque de queda permanecerán igual y los espectáculos públicos y reuniones de personas siguen prohibidos.



En el caso de la restricción vehicular de lunes a viernes solo podrán circular los vehículos, de acuerdo con el último dígito de la placa y los sábados y domingos no habrá circulación de automotores.