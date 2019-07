Cuenca será testigo de una proyección de 'mapping' sobre la iglesia de la Virgen de Bronce este 16 de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La capital azuaya será escenario de un espectáculo de luz la noche de este martes 16 de julio de 2019. La proyección se llevará a cabo sobre la fachada de la Iglesia Patrimonial Nuestra Señora del Carmen (también conocida como Virgen de Bronce), en el Centro Histórico de Cuenca.

El espectáculo, llamado 'Instantáneas, momentos de luz', es organizado por la Fundación Iluminar Luz y Color para Cuenca. Este show de 'mapping' se realizará desde las 19:30 de hoy. El evento es posible gracias a la gestión de la Alcaldía de Cuenca.



El 'mapping' es una proyección de luz, fotografías, gráficos y videos generados a través de un computador que es moldeada milimétricamente con respecto a las dimensiones físicas de un espacio en particular; este puede ser una pared, un techo o la fachada de cualquier estructura, siempre y cuando sea una superficie con texturas no planas. Es decir, si la proyección se hace sobre un panel para presentaciones, no es 'mapping'.



La Iglesia de la Virgen de Bronce es una de las obras más representativas de la arquitectura de la ciudad. Está ubicada en el sur del Centro Histórico de Cuenca, en el sector de El Ejido. Aunque fue construida en 1904, la iglesia guarda semejanzas con el estilo barroco característico de los siglos XVII y XVIII.