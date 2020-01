Los cuencanos pagaron USD 2 131 885 por impuesto predial en 10 días de recaudación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ciudadanía cuencana aprovecha el 10% de descuento que tiene hasta el 15 de enero en el pago del impuesto predial del 2020. En los 10 primeros días del mes se recaudaron USD 2 131 885 por concepto de pago de impuestos de los predios urbano y rústico.

El Municipio de Cuenca, por su parte, brinda las facilidades para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones. Fijó 80 puntos de recaudación y dispuso que, en la primera quincena de enero, se atienda al público el sábado y domingo. Es decir, esa posibilidad terminará mañana, domingo 12 de enero.



Este sábado 11 de enero la atención fue de 08:00 a 16:30; mientras que el 12 de enero se abrirán las ventanillas de 08:00 a 13:00. Desde el sábado 18 de enero la atención será de 08:00 a 13:00; mientras de lunes a viernes se atenderá en horario ininterrumpido de 08:00 a 19:00.



Según Johana Castillo, tesorera del Municipio de Cuenca, hasta la noche del 10 de enero del 2020 se recaudó USD 1 828 045 por impuesto predial urbano y USD 303 840 por predio rústico, dando un total de USD 2 131 885. La meta de este año dijo, es recaudar USD 10 197 629 por predio urbano y USD 1 956 371 por impuesto predial rústico.



En ambos casos, aparte de los impuestos de Ley se incluye cobros por mantenimiento del sistema y recarga a los inmuebles no edificados. En la capital azuaya existen 95 043 contribuyentes del predio urbano y 80 892 contribuyentes del predio rústico.



Anselmo Jimbo llegó este 11 de enero del 2020 a las ventanillas municipales del Centro Histórico de Cuenca para cancelar el predio urbano. Él evitó hablar del incremento en el pago de los impuestos. No recordaba cuánto canceló en el 2019. Otros, en cambio, salieron inconformes por el alza, pero no se pronunciaron.



Según Silvia Urgilés, directora de Avalúos del Municipio de Cuenca, no existe un porcentaje especifico del alza porque se hace el cálcu­lo en función de la cantidad de bienes que posee cada contribuyente. Es decir, una persona que tiene más de una propiedad paga menos con respecto de quien solo tenga una.



El descuento del 10% en el pago del impuesto predial urbano será hasta el 15 de enero, luego ese porcentaje irá disminuyendo quincenalmente hasta junio que será el descuento del 1%. En el caso de predios rústicos se aplica un descuento del 10% hasta el 15 de febrero del 2020.