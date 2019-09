Campaña para reactivar el comercio en ruta del tranvía

LEA TAMBIÉN

Los negocios que están ubicados a lo largo de la ruta del tranvía de Cuenca intentan dinamizar sus ventas, a través de la campaña Voy a la Ruta.

Este lunes 9 de septiembre del 2019 se inició la segunda fase de este plan, que arrancó el 26 de agosto. En la primera etapa no se tuvieron los resultados esperados, de acuerdo con los comerciantes.

El objetivo de la iniciativa de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico (EDEC) es reactivar las ventas en 1 770 negocios, que están en la rutade 21 kilómetros del tranvía.Es un nuevo intento, porque la administración anterior ejecutó dos iniciativas.



Por la coyuntura, la primera etapa se centró en el regreso a clases. En julio pasado, los comerciantes expresaron su preocupación al alcalde Pedro Palacios, ya que el tranvía está abandonado y sin fecha para su operación. En las reuniones, los comerciantes identificaron 18 problemas.



El principal es la inseguridad por el abandono de la ruta. Otros son los vendedores informales, parterres descuidados, tramos cerrados y caos vehicular en las horas pico, dijo Patricio Ayora, propietario de Despensa Tropical, ubicada en el Centro Histórico.



Esos problemas inciden negativamente en las ventas. “Es un problema que nos afecta a los dueños de negocios desde que se inició la obra civil, en noviembre del 2014, y que debía concluir a finales del 2016”, señaló Ayora.



Recién ayer, y luego de resolver problemas jurídicos, el Municipio recibió el acta provisional de las obras del consorcio francés ACTN, pero aún no se conoce cuándo podría operar este sistema.



Para combatir parte de los problemas, la empresa municipal mantendrá esta campaña, que se ejecutará por fases hasta el 31 de diciembre. Durante este tiempo se promocionará a los negocios vinculados con el regreso a clases, moda, gastronomía, cultura, hotelería, tecnología, productos para el hogar, entre otros.

En la primera etapa de la campaña, la empresa municipal invitó a la ciudadanía a visitar las librerías, imprentas y almacenes de calzado y uniformes, ubicados en la ruta tranviaria. Según Ayora, esta nueva campaña no dejó los resultados esperados. “Las ventas no se han reactivado”.



Con él coincidió María Palacios. Ella sostuvo que la iniciativa no fue atractiva y por eso no alcanzó las expectativas esperadas. Para su tienda de mochilas, ubicada en la calle La Mar, contrató personal adicional porque pensó que la situación mejoraría.



“Pero no hubo demanda, pocos padres de familia llegaron al Centro Histórico y las ventas fueron escasas. La gente prefiere los centros comerciales, por la facilidad de parqueo”, dijo Palacios. Ella forma parte de una veeduría ciudadana que cuestiona los incumplimientos del avance de la obra civil del tranvía.



El domingo pasado, la azuaya Yamileth León llegó a un almacén de la calle Gran Colombia, para adquirir el uniforme de cultura física de sus hijos. Los útiles escolares los compró en un centro comercial. Para ella, no es fácil llegar al Centro Histórico por el tráfico vehicular y la falta de parqueos.



Según Palacios, para esta campaña plantearon estrategias para hacerla más atractiva, como la instalación de carpas para chequeos médicos o revisión gratuita de la vista, pero no se concretaron.



Ella dijo que eso iba a atraer a los padres de familia, ya que es un requisito que piden en los planteles de educación inicial. Otras propuestas fueron la apertura de parqueaderos públicos gratuitos.

Los administradores de las librerías Soto y Cuenca coincidieron en que no hubo la reactivación esperada y armaron sus propias promociones.



Javier Coronel, responsable de la campaña en la EDEC, dijo que es la primera vez que una campaña involucra a todos los negocios de la ruta tranviaria y paulatinamente se mejorará la promoción. “Antes solo beneficiaba a los del Centro Histórico, dejando de lado a los de la avenida de Las Américas y España. Ahora son todos”.



Según él, para esta fase aplican estrategias para llegar a más público, como un desfile de modas en la plaza de Santo Domingo. En esta ocasión, señaló Coronel, la publicidad se centra en almacenes de ropa y calzado, peluquerías, tiendas de cosméticos y bisutería.