La activista feminista Liz Zhingri es víctima de amenazas; indignación en redes sociales

"Cuenca facha", decía a modo de firma un grafiti al pie de la placa vandalizada ubicada en el puente Mariano Moreno, en Cuenca. Había además mensajes insultantes en contra de mujeres activistas y amenazas a Liz Zhingri, del colectivo Femininjas.

El puente Mariano Moreno, conocido como 'Vivas nos queremos', es símbolo de las protestas contra la violencia a las mujeres. “Se busca, alias la india Femibolche radical. Recompensa en efectivo USD 0,05”, decía un afiche que incluía la foto de Liz Zhingri y que fue ubicado en el lugar.



La placa localizada en este puente, que fue colocada a modo de espacio de reflexión por el Municipio de Cuenca el pasado 25 de noviembre de 2020, fue destruida la madrugada del sábado 6 de marzo. Ocurrió dos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021.



En su cuenta de Twitter, Zhingri escribió “Con los destrozos en el puente apareció un cartel puesto por los agresores con mi fotografía, dicen que me buscan. Han sido días de shock. El amedrentamiento y amenazas hacia mi persona por mi activismo feminista y por ser mujer indígena en Cuenca, una ciudad de castas, es real”.

Con los destrozos en el puente apareció un cartel puesto por los agresores con mi fotografía, dicen que me buscan. Han sido días de shock. El amedrentamiento y amenazas hacia mi persona por mi activismo feminista y por ser mujer indígena en Cuenca, una ciudad de castas, es real.



Indignación en redes sociales por el ataque a Liz Zhingri



En las redes sociales hubo cientos de mensajes de respaldo a Zhingri y eso también se evidenció en los plantones de este lunes 8 de marzo del 2021. Nueve concejales condenaron las amenazas y los actos vandálicos. El Municipio anunció más vigilancia con cámaras al puente Mariano Moreno.

Mediante un boletín de prensa se dijo que el ECU-911 Austro está procesando la información de la cámara de video vigilancia ubicada más cerca del puente para identificar a los causantes del daño al espacio público y atentado a la buena convivencia.

Después de lo ocurrido, Liz Zhingri escribió un artículo en La Barra Espaciadora donde narra los hechos. "Me levanto llorando. Me duermo llorando. Me levanto llorando… ¿Esto tiene que ser la vida ahora?", escribe Zhingri en la introducción del texto.

El artículo continúa: "Llorar de rabia y de impotencia porque un viernes por la noche los antiderechos, autoproclamados ahora fachas, pegan un cartel con mi nombre. Me insultan por 'india', por 'radical' y por feminista. Proponen dar por mí una recompensa de cinco centavos, porque creen que con eso me humillan y me reducen a carne de sus chistes. Desde la venida de (Agustín) Laje no han dejado de repetirme lo mismo: ¿quién soy yo para interpelar el patriarcado cuencano sin tener apellido? ¿Aún no reacciono que soy Zhingri y no Malo, ni ninguna otra ilustre? ¿Aún no me doy cuenta de que con esta carita y este pelito no soy sino otra insignificante? Me buscan, dicen, por cinco centavos, y pegan mi cara en un póster mal diagramado, y de un patazo rompen la placa del puente, y de un par de rayones borran los nombres de las compañeras víctimas de femicidio".

