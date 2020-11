Cubanos que piden asilo en EE.UU., consternados por compatriotas que votaron a Trump en Florida

José Manuel Maranillo, un ciudadanos cubano que solicita asilo en Estados Unidos y que está varado en México por las políticas del presidente republicano Donald Trump, se angustió cuando supo que su cuñado en Florida había votado por él.

"¡Imagínese!", exclamó mientras trabajaba vendiendo frutas y verduras en la ciudad fronteriza mexicana Ciudad Juárez.



"¡Soy parte de su familia! Me siento muy mal por que haya votado por Trump porque estamos aquí en Juárez esperando que gane Biden para que nos ayude a nosotros y a los latinos en Estados Unidos también", dijo el miércoles.



El martes una oleada de apoyo de la amplia comunidad cubanoamericana ayudó a Trump a lograr una estrecha pero decisiva victoria en el campo de batalla del estado clave Florida.



Pero los solicitantes de asilo cubanos varados en México por las estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump están orando para que el demócrata Joe Biden gane las presidencia de Estados Unidos.



Más de media docena de cubanos dijeron a Reuters que están molestos, aunque no sorprendidos, de que sus familiares y compatriotas hayan apoyado al republicano en un estado de oscilación crítica.



"Solo están pensando en el beneficio que ellos pueden obtener si ganara Trump y en nada más", dijo Dairon Elisondo, un médico cubano que pidió asilo y que trabaja en un campo de refugiados en la ciudad mexicana de Matamoros, separada de Brownsville, en Texas, por el río.



Elisondo explicó que se opone al Gobierno cubano al igual que sus compatriotas en Miami.



Pero aclaró que la postura agresiva de Trump contra La Habana no debería superponerse a la suma de sus otras políticas, incluidos los programas contra el asilo que han obligado a miles de latinoamericanos a esperar en México a que se resuelva el proceso migratorio, en lugar de en Estados Unidos.



"Es cierto que Trump ha puesto al gobierno de Cuba contra la pared y por eso todos lo apoyan, pero solo ven esa parte, no se fijan en las otras cientos de cosas que ha hecho mal", señaló Elisondo, al subrayar que está decepcionado con sus amigos cubanos que votaron por el presidente estadounidense.

La inmigración, secundaria para cubanoamericanos



Funcionarios del partido republicano y analistas políticos dicen que el esfuerzo de la campaña de Trump por catalogar a Biden como socialista, combinado con las políticas de línea dura de su Gobierno contra la isla caribeña, atrajeron a los votantes cubanos y cubanoamericanos.



"En mi caso, se trata de lo que tuvo que vivir mi familia (en Cuba) y lo que perdimos", dijo la cubanoamericana Denise Gálvez, cofundadora de Latinas for Trump y radicada en Florida.



Gálvez añadió que la inmigración estaba lejos de ser un tema central de votación para ella y sus compatriotas cubanos en el Estado.



"La prioridad se convirtió en 'tenemos que salvar nuestra democracia'", dijo.



Otra partidaria cubanoamericana de Trump en Florida, María Romero, dijo que el republicano conquistó su voto por su postura hacia La Habana, aunque lamenta la difícil situación de sus compatriotas.



"Soy cubana y no quiero que le pongan a los cubanos el pie en la cabeza", dijo.



Pero en México, eso es exactamente lo que algunos solicitantes de asilo sintieron con los resultados de Florida.



"Habiendo tantos cubanos varados aquí en México, con la violencia, con todo, es una cosa que no puedo entender", afirmó Ludmina Cabello, una cubana solicitante de asilo que trabaja en una carnicería en la norteña Ciudad Juárez.



Yuri González, quien ha pasado más de un año en México esperando que sus solicitudes de asilo sean procesadas en una corte de Estados Unidos, manifestó que los cambios en las políticas migratorias de Washington hacia los cubanos han abierto una marcada división entre los que inmigraron en una era más acogedora y los que están trabados en tierras mexicanas hoy.



"Muchos volaron y llegaron a Estados Unidos con visa", detalló. En contraste, dijo González, él y su esposa huyeron de Cuba a Brasil y han viajado miles de kilómetros a través del continente solo para llegar a la frontera con el país norteamericano.



"No cruzaron fronteras ni pasaron por las malas experiencias que pasé yo", dijo. "Y los que sí fueron asaltados y extorsionados ya lo han olvidado".