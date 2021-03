Cuba administrará candidato vacunal a 120 000 personas en oriente del país

El candidato vacunal Abdala, uno de los dos más avanzados que desarrolla Cuba, será administrado a partir de mañana, lunes, a 120 000 personas en tres provincias orientales de la isla, dentro de un estudio de intervención en paralelo a la tercera fase de ensayos clínicos de ese fármaco.

La intervención fue autorizada por el Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CECMED), comenzará mañana e involucrará a personal de los ámbitos de la salud, biofarmacéutico "y otros sectores definidos por el Ministerio de Salud Pública", informó el grupo BioCubaFarma.



De acuerdo con la ficha publicada en el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, el estudio pretende "evaluar efectos directos e indirectos de la vacunación en cohortes de riesgos de infección por Sars-CoV-2".



Abdala es una vacuna de subunidad basada en el sitio de unión al receptor (RBD) de la proteína S del virus, fue desarrollada por el estatal Centro de Ingeniería Génetica y Biotecnología (CIGB) y comenzó esta semana la tercera y última fase de pruebas, en la que se determinará su eficacia.



Esa recta final de ensayos clínicos se lleva a cabo en las capitales de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, con la participación de 48 000 voluntarios de 19 a 80 años.



En esas mismas capitales -que junto con La Habana presentan una tasa de transmisión elevada del nuevo coronavirus- se realizará el nuevo estudio de intervención que se acaba de aprobar.



Esta estrategia es similar a la que se está empleando con el otro candidato vacunal cubano más avanzado, Soberana 02, a cargo del Instituto Finlay de Vacunas (IFV).



Soberana 02 comenzó la etapa final de ensayos clínicos el 8 de marzo con 44 010 voluntarios en La Habana, y esta semana las pruebas se ampliaron con un estudio de intervención paralelo que incluirá a 150 000 personas también en la capital, casi la mitad de ellos trabajadores de sectores sanitarios.



Autoridades del Minsap anunciaron esta semana una hoja de ruta que incluye la aplicación de las dos potenciales vacunas a cientos de miles de personas en los próximos tres meses bajo la figura de estudios de intervención poblacionales.

​

Entre ellos figura uno en La Habana que prevé administrar uno de los dos candidatos vacunales a 1,7 de los 2,2 millones de habitantes de la capital, actual epicentro de la pandemia en la isla.



A pesar del alto porcentaje de población involucrada en estos estudios, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aclaró el pasado martes que "no es una campaña de vacunación" y lo que se emplean son "candidatos vacunales, no vacunas".



Cuba, que acumula hasta la fecha 71 584 contagios y 414 fallecidos, atraviesa desde enero una tercera ola de contagios con 10 de sus 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en fase epidémica, y un promedio diario de entre 700 y 900 contagios.



Además de Soberana 02 y Abdala, las instituciones científicas cubanas investigan otras tres fórmulas que se encuentran en fases intermedias de estudios.



El país no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte de los países latinoamericanos que se han sumado al Mecanismo Covax, creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.