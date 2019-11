Cuba muestra en televisión estatal al opositor José Daniel Ferrer en la cárcel

LEA TAMBIÉN

La televisión estatal cubana mostró este miércoles 27 de noviembre de 2019 imágenes del opositor José Daniel Ferrer García en la prisión donde se encuentra detenido desde hace casi dos meses, bajo la acusación de participar en un incidente violento contra otra persona.

El material, transmitido como un reportaje especial en el informativo vespertino, refirió que "el motivo de su detención respondió a una denuncia presentada por un ciudadano cubano", quien acusa a Ferrer y a otras tres personas ante las autoridades y las redes sociales de "secuestro y posteriormente propinarle una severa golpiza".



Asimismo, acusó a Ferrer de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos" y denunció que la embajada de Washington en La Habana "ha sido el vehículo de atención y dirección de las acciones y conductas" del disidente.



Ferrer, de 49 años, pasó casi ocho años en prisión como parte de los 75 disidentes encarcelados en la 'Primavera Negra' de 2003 y es actualmente el líder del grupo disidente ilegal Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).



Su última detención se produjo el pasado 1 de octubre junto a otros activistas opositores y desde entonces permanece encarcelado en la provincia oriental de Santiago de Cuba.



La familia y compañeros de Ferrer han denunciado que no han tenido acceso a él, que se le estaba alimentando mal, no recibía atención médica y había sido objeto de torturas físicas durante su encarcelamiento.



El reportaje de este miércoles incluyó imágenes de Ferrer durante una visita de su esposa e hijos a la prisión de Aguadores, y señaló que el disidente se ha negado a vestir una camisa desde su arresto.



También recoge declaraciones del ciudadano que lo acusó de agresión, Sergio García González, quien dijo que se estaba recuperando del incidente "algo bochornoso y doloroso" con Ferrer.



"Nunca pensé que llegara a suceder ser agredido", declaró la presunta víctima, quien calificó al disidente como "abusador y prepotente".



García González acusa a Ferrer y a otros tres individuos de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado "una severa golpiza" que lo dejó "en condiciones de ingreso hospitalario".



Otras personas que aparecen en el reportaje televisivo también denuncian el carácter "violento" de Ferrer y aseguraron haber sido agredidas por él.



Entre los declarantes también aparece el médico Yaro Sánchez Corona que aseguró que el 22 de noviembre pasado Ferrer presentaba "buen estado general", que se estaba "alimentando adecuadamente" e "ingiriendo líquidos" y "no corre ningún tipo de peligro su vida".



Las autoridades cubanas sostienen que Ferrer -actualmente pendiente de juicio- tiene una "larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad".