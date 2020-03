Cuba prioriza y raciona los alimentos ante la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El Gobierno cubano anunció este viernes 27 de marzo del 2020 medidas en el sector de la economía y el comercio minorista enfocadas en dar prioridad a la producción de alimentos y controlar su distribución para evitar las aglomeraciones ante el complejo escenario creado por la pandemia del covid-19.

Cuba ha reportado hasta ahora 80 casos confirmados de covid-19 entre los que figura uno de trasmisión múltiple local-, mantiene a 1 851 personas aisladas preventivamente en instalaciones sanitarias y ha dado de alta a cuatro pacientes, de los cuales dos fallecieron y uno fue repatriado.



El viceprimer ministro, Alejandro Gil, explicó durante una comparecencia televisiva que se dará prioridad a la producción de alimentos en la isla y a concentrar los recursos en productos básicos, como las producciones de cemento, medicamentos, artículos de aseo y las fuentes renovables de energía.



"A esta situación debemos responder de una manera ordenada, que permita tomar un grupo de decisiones para enfrentar la pandemia con el menor costo económico posible y que nos permita recuperarnos", recalcó el también titular de Economía y Planificación de la isla.



Soluciones locales



Gil llamó este viernes 27 de marzo a buscar soluciones "por nuestras propias manos" que en el área de la alimentación se traducen en potenciar las producciones agropecuarias con los cultivos de ciclo corto y la agricultura en espacios urbanos de productos como el plátano, maíz, carne de cerdo, arroz, frijoles y huevos.



Dijo que se está llevando a "punta de lápiz" la importación de productos básicos para la alimentación de la población, un renglón al que el país dedica más de USD 2 000 millones al año.



"Es evidente una restricción de ofertas de las importaciones porque los países producen menos, así como dificultades para el acceso a fuentes de financiamiento y crédito externo, lo cual evidencia una disminución de los niveles productivos en el país y en la inversión extranjera", expresó.



Ralentizar y disminuir algunas inversiones, sobre todo las que no han iniciado o están en un nivel bajo de ejecución, así como evitar las pérdidas en el sector empresarial son otras de las directrices citadas por el ministro.



Señaló que en el actual contexto se va a seguir una estrategia "paso a paso" dado el grado de incertidumbre sobre el tiempo que podría aún demorar la situación provocada por la pandemia de la covid-19.



Venta controlada de productos escasos



En las últimas semanas la red comercial de la isla ha sufrido nuevamente el desabastecimiento de productos como el pollo, la leche en polvo, el queso, el yogurt y el detergente lo que ha provocado largas colas y aglomeraciones no recomendadas en tiempos del contagioso coronavirus.



En las redes sociales los internautas han estado reclamando una distribución más organizada de los productos deficitarios, incluso con la petición de que se distribuyan a través de la "cartilla de racionamiento" que distribuye a la población un grupo de productos de la canasta familiar a precios subvencionados.



La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, anunció hoy la venta "controlada y regulada" de una serie de productos, para evitar el acaparamiento y la reventa.



Precisó que hay productos que no podrán comercializarse por la "libreta de abastecimientos" -como se conoce popularmente en la isla- que cuenta con más de 11,15 millones de cubanos registrados.



Cada cubano adulto recibe mensualmente a través de la "libreta de abastecimientos" -establecida desde 1962- 7 libras de arroz, 4 de azúcar, medio litro de aceite de soja, un paquete de café mezclado, un paquete de pasta, 15 huevos, 10 onzas de granos y una libra de pollo.



Además entrega a los niños -de 0 a 14 años- 1 libra de picadillo, 11 onzas de pollo y un litro diario de leche hasta que cumplen los siete años.



La responsable de la cartera de Comercio Interior detalló que desde el próximo 30 de abril se distribuirán adicionalmente y de manera controlada por cada persona 10 onzas de chícharos y una libra de pollo -a un precio no subsidiado de 20 pesos cubanos (equivalentes a 0,75 centavos de dólar).



En el caso de los productos de aseo como los jabones de lavar y de baño, la crema dental y la lejía se van a comercializar por la "cartilla" -con una frecuencia trimestral- en módulos que incluirán una cantidad de esos artículos de acuerdo al número de integrantes de cada núcleo familiar.