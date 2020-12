Cuba marca récord de contagios de covid-19 y supera por primera vez los mil casos activos

Cuba reportó este martes 22 de diciembre del 2020, 142 nuevos contagios de coronavirus, la mayor cifra diaria hasta la fecha, y superó por primera vez el millar de casos activos de la enfermedad, con 1 014 positivos en el país, según el último parte del Ministerio de Salud Público (Minsap).

El país suma desde marzo 10 384 casos de covid-19 y 139 fallecidos, dos de ellos en la última jornada tras una semana sin muertes por la enfermedad.



La reapertura de los aeropuertos cubanos a mediados de octubre -y un mes después el de La Habana- se ha traducido en un incremento paulatino de los casos importados que ha elevado las cifras totales de la isla y extendido de nuevo los contagios a casi todo el territorio nacional.



De los contagios reportados la última jornada, 72 fueron contactos de casos confirmados, 64 importados y en otros 6 no se precisó la fuente de infección.



El protocolo epidemiológico cubano establece la realización de dos PCR para quienes entran al país: uno en el aeropuerto nada más llegar, y el segundo cinco días después, sin que los viajeros puedan abandonar su lugar de alojamiento hasta tener los dos resultados negativos.



Como promedio, en torno a la mitad de los casos de las últimas semanas han tenido fuente de contagio en el exterior, mientras buena parte de los contagios locales se relacionan con contacto directo con personas llegadas del extranjero.



Las autoridades cubanas han pedido reiteradamente a los viajeros que cumplan con el aislamiento hasta tener el segundo PCR negativo y que no reciban visitas familiares, un protocolo que no todos siguen, lo que ha motivado focos de contagio en fiestas y viviendas particulares en las últimas semanas.



La Habana se mantiene a la cabeza en número de nuevos casos, con 51 en las últimas 24 horas, 24 de ellos importados.



Le siguen las provincias vecinas de Artemisa (18) y Mayabeque (13) y la oriental de Santiago de Cuba (11). El resto de los contagios autóctonos se distribuye en otras siete provincias.



En centros hospitalarios de la isla hay ingresados en este momento para vigilancia clínica epidemiológica 3 262 pacientes: 1 021 casos activos (dos en estado crítico y cinco graves), 786 sospechosos y 1 455 en vigilancia. Las altas otorgadas sumaron 93.



Los casos de la última jornada, de los que el 66,1% eran asintomáticos, se detectaron de entre 12 568 pruebas.



La gran mayoría de Cuba se encuentra desde el pasado 12 de octubre en una etapa de "nueva normalidad" que permite la activación total de servicios y actividades económicas.



Junto a La Habana, tampoco entran de momento en esta reapertura la occidental Pinar del Río, la central Cienfuegos y la oriental Santiago de Cuba, que retrocedieron a distintas fases de la desescalada por los recientes rebrotes, vinculados a la llegada de viajeros desde el exterior.