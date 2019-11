Cuba y Estados Unidos se disparan andanadas verbales antes de que ONU vote contra bloqueo

LEA TAMBIÉN

Cuba y Estados Unidos arreciaron sus ataques verbales mutuos en vísperas de que la Asamblea General de la ONU vote el jueves 7 de noviembre de 2019 una resolución de condena al bloqueo de Washington, endurecido con otra nueva restricción a la cultura.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el lunes 4 de noviembre de 2019 en Nueva York que Estados Unidos “viene desplegando intensas acciones de presión y chantaje contra Estados miembros de las Naciones Unidas con el propósito de erosionar el patrón de votación de la resolución de la Asamblea General”.



“Las presiones que he mencionado se ejercen especialmente contra países latinoamericanos”, añadió.



La resolución ("Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba") fue aprobada el pasado año por 189 países, y solo Estados Unidos e Israel se posicionaron en contra.



“Como siempre el imperio acude a prácticas sucias y perversas”, comentó este martes en un tuit el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

La respuesta no se hizo esperar, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Michael Kozak, dijo el martes en su cuenta de Twitter que la “propaganda del régimen cubano en la ONU distrae de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano, como continuos abusos a los DDHH, incompetencia económica y encarcelamiento de activistas políticos”.



El “próximo voto de Cuba en la ONU sobre embargo es un ejercicio ritual de culpar a EE.UU. por el mal manejo del régimen de Castro, responsable directo de obstaculizar el crecimiento y la prosperidad de Cuba”, añadió Kozak.

Coincidiendo con el intercambio verbal, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca al embargo al incluir a Cuba, junto a Siria, Rusia, y Corea del Norte, en un memorando que prohíbe usar fondos del gobierno federal en el intercambio educativo y cultural con esos países.



“Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá que los funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Siria y Rusia participen en programas de intercambio educativo y cultural para el año fiscal 2020”, dice el documento citado por el portal oficialista Cubadebate.



Según la cancillería cubana, la administración Trump implementó 187 medidas contra Cuba desde junio de 2017.



“Cuba no cesará en su reclamo por la total eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE.UU.” hace 57 años, dijo este martes el canciller cubano.