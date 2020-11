Cuba dice que la mayoría de cubanoestadounidenses apoya el acercamiento con EE.UU.

El Gobierno cubano aseguró este martes 17 de noviembre del 2020 que la mayoría de la comunidad cubana en Estados Unidos está a favor del acercamiento bilateral que podría impulsar nuevamente la Administración del presidente electo, Joe Biden, una vez que llegue a la Casa Blanca en enero próximo.

"Según hemos visto, existe una percepción favorable de la comunidad cubana residente en EE.UU. al posible cambio de una serie de medidas adoptadas en detrimento de la relación de los cubanos en el exterior con su país de origen", afirmó el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería cubana, Ernesto Soberón.



Soberón señaló a la prensa que entre las expectativas de los cubanoestadounidenses está que Biden restablezca las facilidades de viaje, restaure el envío legal de remesas y reabra el Consulado estadounidense, cerrado en 2017 tras los incidentes de salud que afectaron a una veintena de diplomáticos de ese país en La Habana.



De los más de 2 millones de emigrados que conforman la diáspora cubana en el mundo, la mayor parte vive en Estados Unidos.



El posible regreso del 'deshielo'



La Administración de Donald Trump revirtió el histórico acercamiento bilateral impulsado por los exmandatarios Barack Obama y Raúl Castro entre 2014 y 2016, y arreció las sanciones del embargo con el propósito de ahogar la ya maltrecha economía cubana y hacer caer al Gobierno.



Biden, vicepresidente durante los dos mandatos de Obama, aseguró el pasado octubre que la política de Trump hacia Cuba "no está funcionando" y calificó de "inconcebible" la deportación de miles de cubanos hacia una "dictadura".



El demócrata criticó también la prohibición al envío de remesas a Cuba "en medio de una pandemia".



Por su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, dijo a Efe que si Biden y ella llegaban a la Casa Blanca derogarían las restricciones impuestas recientemente sobre la isla, si bien el fin del embargo no ocurrirá "pronto".



Aunque ambas naciones viven hoy uno de los peores momentos en su historia reciente, y pese a la fuerte retórica de los dos Gobiernos, La Habana ha manifestado su disposición "al diálogo a pesar de las diferencias".



Según aseguró este martes 17 de noviembre el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería cubana, "sectores ultrarreaccionarios" de la emigración "continúan tratando de fijar la falsa matriz de opinión de que la mayoría de los cubanos en EE.UU. apoyan al bloqueo por encima de una relación de entendimiento".



"La realidad es que hemos tenido 4 años de una Administración que ha arreciado el bloqueo y ha obstaculizado cualquier tipo de intercambio, sin embargo cuando se ven los números de apoyo de los cubanoamericanos a Trump (en estas elecciones), no variaron mucho en relación a 2016, cuando supuestamente ha hecho lo que quería esa comunidad", insistió Soberón.



Más facilidades para el regreso



La Cancillería cubana anunció que permitirá a los nacionales con residencia en la isla regresar al país con el pasaporte vencido y sin prorrogar, una medida excepcional que busca facilitar el regreso de los cubanos varados por el cierre de fronteras debido a la pandemia de covid-19.



Soberón recordó que desde abril pasado, cuando se cerraron las fronteras de Cuba por la pandemia, el Gobierno ha trabajado para ayudar a retornar a quienes quedaron varados en otros países y mencionó a más de 5 700 cubanos retornados desde unos 55 países.

En octubre, el Ministerio de Exteriores de la isla anunció que cobraría una tasa mensual por prorrogar el permiso de estancia en el extranjero de los cubanos que sobrepasaran los dos años de ausencia permitidos para los residentes permanentes en el país, una decisión que provocó una ola de críticas y fue anulada poco después.



Los cubanos con residencia permanente en la isla pierden sus derechos como residentes (entre ellos las propiedades inmobiliarias o la capacidad de voto) y pasan a ser considerados "emigrantes" cuando permanecen más de 24 meses fuera del país sin una justificación oficial como encontrarse en misión oficial o de colaboración.



El pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo. A su alto costo de emisión, con una vigencia de seis años, se añade una tasa por "prorrogarlo" cada dos años, montos que aumentan considerablemente si se realizan desde el extranjero, en especial desde Estados Unidos.