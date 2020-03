Cuba confirma segunda muerte por coronavirus y ya acumula 67 casos positivos

LEA TAMBIÉN

Un turista ruso de 45 años se convirtió en la segunda persona fallecida por coronavirus en Cuba, que ya acumula 67 casos positivos y sigue sin detectar trasmisión local de la enfermedad, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap).

El paciente era diabético y murió en la madrugada por "complicaciones asociadas al covid-19" tras pasar varios días en estado crítico en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de La Habana, especializado en enfermedades infecciosas, informó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.



La primera víctima mortal de la epidemia en la isla fue un italiano de 61 años, que también estuvo entre los tres primeros casos positivos del país.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 63 personas con coronavirus, todos con "evolución satisfactoria" salvo un cubano de 63 años en estado crítico y otro de 38 años en estado grave.

Diez nuevos casos y más vigilación



Los diez nuevos casos reportados oscilan entre los 31 y 85 años y de ellos nueve son cubanos: cinco que viajaron a Estados Unidos, Guyana y Francia y cuatro que mantuvieron contacto con turistas y otros cubanos infectados.



La única extranjera detectada en este grupo es una rusa de 48 años de edad, contacto de su compatriota fallecido y que como él, arribó a La Habana el pasado 12 de marzo desde Francia.



Según datos oficiales, la isla ha realizado hasta el momento 893 pruebas para detectar el covid-19, de las cuales la "mayoría dan positivo de influenza A", explicó Durán, quien además aseguró que siguen sin detectar trasmisión local del padecimiento.



Cuba mantiene vigiladas en sus instalaciones médicas a 1.603 personas, entre ellos 148 extranjeros.



Más de 36 000 personas están aisladas de forma preventiva en sus hogares por presentar síntomas respiratorios o ser contactos de casos sospechosos.

El único enfermo de covid-19 que ha sido dado de alta de momento es un cubano de 25 años que continúa en confinamiento domiciliario y bajo vigilancia médica.

Aunque hasta ahora no ha decretado el confinamiento obligatorio, el Gobierno cubano ha establecido medidas para prevenir un posible brote de coronavirus que incluyen el cierre de escuelas, centros nocturnos y la suspensión del transporte interprovincial.



La isla también prohibió la entrada a los extranjeros no residentes y limitó la salida a los nacionales.



Los turistas que quedan en el país no pueden salir de sus alojamientos (hoteles o casas particulares de renta) hasta que se marchen de Cuba.