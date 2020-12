Cuatro parques de Quito lucieron casi vacíos este 26 de diciembre del 2020

El intenso frío, que se registró este sábado 26 de diciembre del 2020 en la capital, hizo que las familias prefirieran no acudir a los parques. A pesar de ello, algunos intentaron practicar alguna actividad física.

En el parque de La Mujer a pesar de que la puerta de acceso estaba cerrada con cadena y candado, dos equipos lucían uniformados para iniciar un partido de fútbol.

Ingresaron por una abertura lateral. Carmen Soto también lo hizo con sus tres perros, "para que no se pongan ansiosos". Además, esta mujer aprovechó la mañana para caminar. Una pareja también trotaba por el lugar. En realidad, no sumaban más de 25 personas las que recorrían el espacio verde que lucía, en gran parte, desolado.



En La Carolina, en cambio, la gente se concentró en la pista atlética, ubicada en el lado occidental, al pie de la Cruz del Papa. Eran personas que caminaban, no había deportistas trotando.

En general, en el resto del parque no se registró presencia de familias en las canchas de fútbol o básquet. Pocas personas con mascotas intentaban cubrirse de la garúa que cayó sobre la ciudad. Tomás Revelo comentó que salió con sus hijos a caminar a pesar del mal tiempo porque el médico le recomendó hacerlo siempre. Así que se abrigó bien.

Los estacionamientos del parque Metropolitano lucían casi vacíos este 26 de diciembre del 2020. De igual manera hubo pocos kioscos abiertos, que expendían bebidas hidratantes. Foto: Andrea Rodríguez / EL COMERCIO

“En este frío pocas personas salen, pero yo intento siempre hacer ejercicio por mi salud”.



Entre tanto, en el Metropolitano eran contadas las personas que paseaban. Además, los estacionamientos lucían casi vacíos. De igual manera hubo pocos kioscos abiertos, que expendían bebidas hidratantes. Un grupo de personas, oriundas de Salcedo, intentaba usar sus bicicletas, pero el lodo les dificultaba la misión. Llegaron en un camión, que normalmente utilizan para distribuir frutas y verduras.



Ana Tipán contó que les gusta hacer pícnic en el parque, pero por la lluvia no pudieron realizarlo. El parque Bicentenario estuvo completamente vacío; nadie concurrió a ejercitarse por las bajas temperaturas registradas el sábado en Quito. El guardia Vicente Sanguña comentó que cuando hay feriado y hace frío casi nadie concurre al sitio.