Fin de semana sin autos: Tiendas y supermercados sí abren; ¿cuál es la sanción por sacar el auto en Quito?

Este fin de semana se aplica por primera vez una prohibición total de la circulación de vehículos particulares en todo Ecuador. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), como medida para contener los contagios de covid-19 en la cuarentena.

Sin embargo, esta restricción no rige para supermercados, tiendas, carnicerías, panaderías, fruterías y otros negocios de provisión de alimentos y productos de primera necesidad.



Las personas podrán abastecerse entre las 05:01 y las 13:59. Pero deberán caminar para movilizarse. Entre las 14:00 y las 05:00 rige un toque de queda.



Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), indicó que la restricción también incluye al taxismo. “Quien tiene salvoconducto podrá circular, pero no hay excepción para que los conductores hagan compras el fin de semana con su vehículo”, dijo.

#QuedateEnCasa | Este fin de semana está prohibida la circulación de vehículos en #Ecuador por el #covid19. Así luce este sábado el sector La Y, en el norte de #Quito



Vía: @vichecos, EL COMERCIO





¿Cuál es la sanción por circular en vehículo el fin de semana?

La prohibición de circulación del fin de semana es para todas las placas de vehículos por la emergencia sanitaria. Los autos particulares y taxis que circulen sábado o domingo en Quito serán retenidos y llevados en winchas a los centros de retención vehicular de la AMT. Así lo informó la autoridad de Tránsito del Distrito Metropolitano: “No podrán ser liberados hasta que termine la emergencia” (el COE ha suspendido actividades como eventos públicos durante todo mayo y abril y las clases en colegios del régimen Sierra y Amazonía serán virtuales hasta el final del año lectivo, en junio).



Quienes incumplen la restricción vehicular cometen una contravención de cuarta clase. La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario básico (es decir, USD 120) y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Adicionalmente, el conductor infractor deberá pagar el costo de la wincha y el pago por cada día de permanencia en el patio de tránsito.

“Las unidades de transporte público comercial o taxi NO podrán circular este sábado 11 y domingo 12 de abril”, señaló la AMT la mañana de este sábado, a través de su cuenta de Twitter. “Realizaremos controles permanentes en toda la ciudad. No te arriesgues”, enfatizó el organismo.



En conjunto con la Secretaría de Seguridad, la AMT despliega 1 100 agentes en las calles. Este fin de semana se duplica el número de puntos fijos a 30 y ha dispuesto operativos sorpresa con brigadas móviles de control.

IMPORTANTE | Las unidades de transporte público comercial o taxi NO podrán circular este sábado 11 y domingo 12 de abril. ¡Realizaremos controles permanentes en toda la ciudad! No te arriesgues, #QuédateEnCasa necesitamos #DisciplinaParaVolver





¿Qué pasa con los salvoconductos este fin de semana?



En medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, el Ministerio de Gobierno ha otorgado salvoconductos para que personal de salud, de provisión de alimentos, etc. pueda movilizarse en vehículos particulares.



Sin embargo, el mal uso de ese permiso de circulación también se sanciona. Los conductores no pueden utilizar el salvoconducto del auto para ir al supermercado este fin de semana. No debe ser usado para realizar actividades ajenas a las declaradas por el portador, como ir a visitar amigos, a familiares, a pasear, etc.



La sanción por mal uso es la misma que para los demás automotores: multa de USD 120, pérdida de puntos en la licencia de conducir y retención del automotor.



Para abastecerse, todos los ciudadanos (incluso quienes tienen salvoconducto) que deseen utilizar vehículo particular pueden hacerlo una sola vez por semana, de acuerdo con la calendarización por placas.



Para abastecimiento entre 05:01 y 13:59 solo circulan, de lunes a viernes, los vehículos con placas terminadas en:



- 1 y 2, el lunes.

- 3 y 4, el martes.

- 5 y 6, el miércoles.

- 7 y 8, el jueves.

- 9 y 0, el viernes.



El fin de semana nadie circula.





¿Cómo atienden mercados y supermercados este fin de semana?



Las tiendas de barrio atienden sin restricción este fin de semana, por fuera del horario de toque de queda, hasta las 13:59. En Quito, la Corporación Favorita, Coral, Supermercados Santa María también atienden al público el sábado y el domingo, pero sin permitir el ingreso de autos particulares a los estacionamientos.



La Favorita, con su cadena Megamaxi, Supermaxi, Aki... atiende de 08:00 a 12:30 y Coral de 07:00 a 13:30. Esta último ofrece servicio a domicilio un equipo de 100 personas. También los supermercados Santa María atienden de 07:30 a 12:00.

Solo dos mercados abren en Quito este fin de semana: San Roque y Chiriyacu. El primero atiende desde las 07:00 y el segundo desde las 08:00. El cierre en ambos está previsto a las 12:00.



En Guayaquil, las cadenas de supermercados también atienden el fin de semana. Corporación El Rosado lo hace de 07:00 a 12:30 y Corporación Favorita, de 08:00 a 12:30.



La Red Municipal de Mercados, con 42 centros de abasto en Guayaquil, está operativa hasta las 13:30, según informó el Municipio. De igual forma, se abrió la Terminal de Transferencias de Víveres de Montebello, ubicada en la vía Perimetral, desde donde se abastece a la Red.



En el caso de la movilidad, la Metrovía opera entre las 06:00 y las 12:00. El sistema de transporte masivo presta su servicio al personal de salud, servicio de alimentos, limpieza urbana y sectores que estén obligados a salir.