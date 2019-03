Gremio entregará listado de extrabajadores al Gobierno para que analice reincorporación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) tiene previsto presentar esta semana al ministro de Trabajo, Andrés Madero, un listado de los servidores públicos que han sido despedidos en este 2019, para que se analice su situación.

Así lo explicó Rosa Garrido, secretaria del CTE, quien aseguró que el acuerdo se alcanzó el pasado viernes, 8 de marzo del 2019. El ministro Madero se comprometió a a analizar los casos de dos extrabajadores, para saber si se justifica o no su desvinculación.



Según Garrido, en el listado se considerarán a exfuncionarios que laboraron por más de tres o cuatro años, aquellos que tenían nombramientos provisionales, quienes forman parte de grupos vulnerables y otras excepciones.



El pasado miércoles 13 de marzo de 2019, el titular de Trabajo indicó que se han desvinculado a 11 820 personas del sector público, entre diciembre de 2018 a febrero de 2019.



Madero entregó las cifras al en su comparecencia ante la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea.



Sin embargo, el Gobierno no ha dado las cifras oficiales de las desvinculaciones de trabajadores de marzo, cuando gremios del sector salud, educación y otros cuestionaron el despido de más de 10 000 trabajadores.



En septiembre del 2017, el Gobierno emitió el decreto de austeridad, en el que de disponían acciones para el la optimización del gasto corriente. Esta semana, se dio a conocer que parte del programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla el equilibrio de la masa salarial, el Ejecutivo no ha dado más detalles al respecto.