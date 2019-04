Cruz Roja está dispuesta a atender la compleja situación de Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, aseguró este miércoles 10 de abril del 2019, que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus "impactos negativos" sobre los ciudadanos.

"Venezuela hoy está en una situación muy compleja, con grandes desafíos (...) sí observamos que hay necesidades de personas que queremos ayudar", dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de una visita de cinco días al país caribeño.



Durante su estadía, el diplomático suizo visitó los estados Bolívar (sur) y Táchira (oeste), fronterizos con Brasil y Colombia respectivamente.



Además, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, varios ministros de su gabinete, los dos vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles para tener una amplia mirada sobre la situación del país petrolero que registra escasez alimentos y medicinas desde hace años.



"Hay un muy buen espíritu de cooperación", dijo Maurer, quien destacó ese aspecto por encima del hecho de que "Venezuela no es el típico caso" que ellos atienden, debido a la crisis política que atraviesa en la que el Ejecutivo y el Legislativo no se reconocen entre sí y el líder opositor, Juan Guaidó, es reconocido como presidente interino por más de 50 gobiernos.



El presidente de la CICR señaló que, por "diferentes razones, la situación de Venezuela es la que es" y "es muy controvertida" pero, remarcó, la CICR "se enfoca en las necesidades de la gente" y en "cómo reducir los impactos negativos en la gente".



En este sentido, explicó que la organización ha aumentado el presupuesto para Venezuela hasta los 24.6 millones de francos suizos y planea incrementar el personal en el país de 102 a 180.



Maurer indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud.



Pero "no podemos rehabilitar todo el sistema de salud" y "no podemos atender todos los problemas", matizó.



Con todo, subrayó el buen entendimiento e intercambio de información que ha mantenido con las autoridades y se dijo satisfecho con el trabajo de la organización en el país.



Maurer agregó que la CICR se rige por la neutralidad y transparencia aunque admitió que desempeñan acciones públicas y otras confidenciales siempre en beneficio de las poblaciones.



El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, anunció a finales de marzo que la organización estará en capacidad de distribuir la ayuda humanitaria que "tanto necesita" Venezuela desde este fin de semana.



En una rueda de prensa en Caracas, el máximo dirigente de la FICR afirmó entonces que espera poder ayudar a unos 650 000 ciudadanos venezolanos en vulnerabilidad como "primer objetivo", pero que aspira ampliar el número en el futuro cercano.