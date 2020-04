La Cruz Roja y tres universidades estudian el uso de plasma inmune en pacientes con covid-19

LEA TAMBIÉN

La Cruz Roja Ecuatoriana y tres instituciones de educación superior realizan un estudio de inmunidad pasiva para el tratamiento del covid-19. El objetivo: demostrar que el plasma de pacientes que hayan superado la enfermedad puede ser utilizado para tratar a personas críticamente enfermas con la infección.

En un comunicado emitido por la organización internacional, la mañana de este martes, 21 de abril del 2020, se menciona que el estudio se desarrollará inicialmente en Quito y en Guayaquil, debido a que son las ciudades que registran el mayor número de casos confirmados. Y ha sido diseñado e implementado por investigadores, médicos y científicos del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UTE, la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).



El uso del plasma de pacientes recuperados es un tratamiento que se ha empleado antes para tratar otras enfermedades infecciosas como la rabia, paperas, sarampión, gripe española, ébola, entre otras.



Por eso, la Cruz Roja hace un llamado a las personas que diagnosticadas de covid-19 (con pruebas de PCR) hayan superado la enfermedad, para donar de manera altruista su plasma, ya que éste cuenta con defensas necesarias para transfundirlo a pacientes graves y podrá ayudarlos a superar la enfermedad y salvar su vida.



Quienes deseen donar pueden contactarse al 0988381770 (línea de WhatsApp) o escribir a los correos electrónicos: mpesantez@cruzroja.org.ec o manuel.baldeon@ute.edu.ec.



Se facilitará el transporte de los donantes voluntarios hacia y desde la Cruz Roja Ecuatoriana.

Los requisitos para donar son los siguientes: hombres entre 18 y 65 años de edad que no hayan recibido previamente transfusiones de sangre o derivados, haber superado el covid-19 (con diagnóstico de laboratorio), pesar más de 50 kilos (110 libras).



También que tenga un buen estado de salud; no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses; sin antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, VIH.