La Cruz Roja busca a pacientes con covid-19 recuperados para que donen su plasma

La Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) realizó este martes 21 de abril del 2020 un llamado para que las personas diagnosticadas con coronavirus, que hayan superado esta enfermedad, donen su plasma.

El propósito es realizar un estudio, junto con tres universidades, para evaluar la eficacia del uso de este componente sanguíneo en personas infectadas con este virus, que presenten complicaciones médicas.



En este estudio participarán la Cruz Roja, investigadores, médicos y científicos del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).



Ellos investigarán la eficacia de este componente, porque el plasma de los pacientes con covid-19 recuperados cuentan con las defensas necesarias para transfundirlas a pacientes graves. Esto podría ayudarles a superar la enfermedad y salvar su vida, refirió la Cruz Roja Ecuatoriana.



Por esto, la entidad hizo un llamado para que las personas interesadas en donar su plasma se comuniquen al 098 838 1770 vía WhatsApp o escribir a los correos electrónicos: mpesantez@cruzroja.org.ec o manuel.baldeon@ute.edu.ec.

Inicialmente, este proceso se hará solo en Guayaquil y Quito, que son las ciudades con mayor número de casos de coronavirus confirmados.



Los requisitos para donar son, aparte de haber superado el covid-19, ser hombre, tener entre 18 y 65 años, no haber recibido previamente transfusiones de sangre o derivados, pesar más de 50 kilos, tener un buen estado de salud. No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses y no debe tener antecedentes de hepatitis B, hepatitis C, VIH.



Para quienes cumplan con todos estos requisitos y estén dispuestos a aportar con esta investigación, la Cruz Roja facilitará el transporte hacia y desde sus instalaciones.



Además, la entidad garantizará la seguridad del donante, del personal sanitario involucrado en el proceso y la alta calidad del plasma obtenido, debido a que se seguirán todas las normas internacionales del manejo de sangre.



La CRE recordó que el uso del plasma de pacientes recuperados es un tratamiento que se ha empleado antes para tratar otras enfermedades infecciosas como la rabia, paperas, sarampión, gripe española, ébola, entre otras.