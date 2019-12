La Cruz Roja critica la ‘politización’ de la ayuda humanitaria en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Cruz Roja denunció este lunes 2 de noviembre del 2019 la falta de fondos internacionales para auxiliar a los civiles en Venezuela y advirtió sobre la “politización” de la ayuda humanitaria.

“Ayudar a la gente en Venezuela (...) no es un acto político, es la única forma de aliviar su sufrimiento”, afirmó Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja.



Según él, hasta ahora solo se logró recaudar el 10% de los USD 50,1 millones que la organización pidió en septiembre para ayudar a Venezuela.



“No es un problema de recursos, se trata de voluntad política”, dijo Rocca y advirtió que la falta de fondos significa falta de tratamientos médicos, medicamentos y alimentos vitales para el país.



Según el responsable, otras agencias de Naciones Unidas e instituciones humanitarias se enfrentan al mismo problema, por lo que muchas personas se están “muriendo de hambre”.



“Alguien quiere usar a la población civil, su desesperación, como herramienta para desestabilizar el país”, advirtió.



El colapso de la economía bajo la presidencia de Nicolás Maduro ha provocado una grave crisis que llevó a más de 4, 5 millones de venezolanos a abandonar el país.



Según el responsable de Cruz Roja, otras peticiones de ayuda no se enfrentan a los mismos problemas.



“La paradoja es que para nosotros es más fácil recaudar fondos para Siria e incluso para Yemen”, dijo.



“No puedo pensar en otra cosa que no sea la voluntad política de crear este tipo de situación en el terreno”, añadió.



También rechazó la “leyenda” según la cual la crisis humanitaria se vio agravada por el presunto bloqueo de la ayuda por parte del gobierno venezolano y afirmó que la Cruz Roja puede “entregarlo todo, de manera muy libre”.



