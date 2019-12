Cronología del asesinato del periodista Khashoggi, una crisis global

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cronología de los acontecimientos desde el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en octubre de 2018 por un equipo de 15 hombres llegados de Riad, en el consulado del reino en Estambul, Turqía.

El periodista saudita se exilió en Estados Unidos en 2017, temiendo un arresto tras haber criticado al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salmán, conocido como MBS.



'Asesinato en el consulado'



El 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi entra al consulado saudita de Estambul, según una imagen de la cámara de vigilancia publicada por el Washington Post, medio con el que colabora. De acuerdo con su novia, había ido para efectuar gestiones administrativas sobre su boda.



El 5 de octubre, le príncipe heredero afirma que Khashoggi entró, efectivamente, en el consulado y que salió poco tiempo después.



Una fuente cercana al gobierno turco afirma al día siguiente, sin embargo, que “el periodista ha sido asesinado en el consulado por un equipo llegado especialmente a Estambul que se fue el mismo día”. Riad lo desmiente.



El Washington Post afirma el día 7 que el cuerpo “probablemente ha sido descuartizado y metido en cajas de madera antes de ser enviado por avión fuera del país”.



Según el New York Times, uno de los sospechosos de haber participado en el asesinato pertenece al entorno de MBS y otros tres, a los servicios de seguridad vinculados con el príncipe heredero.





Riad reconoce un 'asesinato'



El 20 de octubre, Riad admite que el periodista fue asesinado en el consulado durante una “pelea de puñetazos”. El rey Salmán pide al príncipe heredero que reestructure los servicios de inteligencia y cuatro responsables son despedidos.



Khashoggi ha sido víctima de un “crimen”, declara al día siguiente el ministro saudita de Relaciones Exteriores, Adel al Jubeir, mencionando una “operación no autorizada”, de la que MBS “no estaba informado”.



El día 23, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, califica el acto de “asesinato político”, “planificado” y ejecutado por un equipo de “15 agentes”.





'Descuartizado' y 'disuelto'



El 24 de octubre, MBS reacciona públicamente por primera vez: “Es un incidente despreciable y totalmente injustificable”.



El 2 de noviembre, Erdogan acusa a “los niveles más altos del gobierno saudita” de haber encargado el asesinato, excluyendo al rey. Su consejero afirma que el cuerpo ha sido descuartizado para poder ser “disuelto”.



El día 15, Washington anuncia sanciones contra responsables sauditas y Alemania, Francia y Canadá adoptan medidas semejantes.





Alianza de Trump con Riad



El 16 de noviembre, el Washington Post informa de que, según la CIA, MBS había encargado el asesinato.



El 20, Donald Trump descarta que el príncipe pueda haber estado al corriente. La CIA “no ha encontrado nada absolutamente cierto”, señala.



Pero el 4 de diciembre senadores republicanos afirman, tras haber sido informados de las conclusiones de la CIA, no tener “ninguna duda” de que el príncipe ha ordenado el asesinato.



El 13 del mismo mes el Senado estadounidense adopta una resolución que considera a MBS “ responsable ” .





Elementos de prueba 'creíbles'



El 3 de enero de 2019, el fiscal general de Arabia Saudita pide la pena de muerte contra cinco de los once sospechosos acusado del asesinato.



El 19 de junio, Agnès Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, afirma tener pruebas suficientes para justificar la apertura de una investigación internacional sobre las responsabilidades de altos dirigentes sauditas en ese crimen, incluido el príncipe heredero. Se trata de un informe “sin fundamento”, según Riad.



El 29, Donald Trump considera que la responsabilidad del príncipe heredero no ha sido establecida.





Condenas a muerte



El 3 de diciembre, la novia de Khashoggi y Agnès Callamard denuncian la inacción de la comunidad internacional.



El 23, cinco sauditas son condenados a muerte y dos de los principales sospechosos, un consejero real y un jefe de inteligencia, son absueltos por un tribunal de Riad.



Estas decisiones están “lejos de responder a las expectativas de nuestro país y de la comunidad internacional para esclarecer todos los aspectos de este asesinato e impartir justicia”, reacciona el Ministerio turco de Relaciones Exteriores.