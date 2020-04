‘Adaptarse a las nuevas formas de aprender’, pide Ministra de Educación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Educación informó el jueves 2 de abril del 2020 que ante las nuevas decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el reforzamiento académico de los estudiantes del régimen Sierra-Amazonía seguirá durante todo el mes de abril de manera virtual y a través de los medios de comunicación. No habrá clases presenciales.

Para los estudiantes que no cuenten con ninguno de los medios tecnológicos, la Cartera del ramo imprimirá fichas pedagógicas, que serán distribuidas en coordinación con el COE, con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad educativa.



Desde el 4 de mayo del presente año, se retomará el cronograma escolar para Sierra-Amazonía de manera virtual; sin necesidad de que docentes y estudiantes acudan presencialmente a las aulas. Antes se había dicho que solamente se hace un refuerzo académico, no se enseñan nuevas clases.



En cuanto al régimen Costa-Galápagos 2020-2021, las actividades escolares iniciarán también el 4 de mayo. Durante las primeras semanas serán por medios virtuales, que –detalló Educación– servirán para repasar aprendizajes previos, refrescar conocimientos y prepararse para los contenidos del nuevo periodo escolar.



La ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo a EL COMERCIO que todo tipo de trámites y procesos como traslados y matrículas serán en línea. Además señaló que “no tenemos certezas” (de lo que ocurrirá) y que la situación se evalúa semana a semana para la toma de decisiones.



La prioridad –dijo Creamer– sigue siendo evitar contagios, por lo tanto no habrá clases presenciales en ningún sitio del país. “Tenemos que todos adaptarnos a las nuevas formas de aprender”.



Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del régimen Costa-Galápagos que deseen iniciar el cronograma escolar desde el 4 de mayo de manera escalonada, deberán realizar una solicitud a través de la máxima autoridad, en la que se responsabilice del cumplimento del currículo, certificando que la totalidad de docentes y estudiantes tienen acceso a todos sus recursos y actividades escolares, dice un comunicado del Ministerio.