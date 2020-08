Crítico de Vladimir Putin permanece en coma tras presunto envenenamiento

LEA TAMBIÉN

El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en coma en un hospital siberiano tras tomar una taza de té que según su portavoz estaba envenenada.

Un feroz crítico del presidente Vladimir Putin, Navalny empezó a sentirse mal cuando regresaba a Moscú desde Tomsk en Siberia en avión el miércoles 18 de agoto del 2020 por la mañana. Tuvo que salir en camilla del avión tras un aterrizaje de emergencia en Omsk.



Navalny permanece en una unidad de cuidados intensivos y precisa de respiración asistida mediante un ventilador, dijo su portavoz Kira Yarmysh.



"Asumimos que Alexei fue envenenado con algo mezclado en su té. Fue lo único que bebió por la mañana. Ahora Alexei está inconsciente", dijo Yarmysh.



Los médicos dieron informaciones contradictoria sobre su estado, señalando que se encontraba estable pero también indicando que su vida está en peligro y que estaban trabajando para salvarla.



Hay un largo historial de enemigos del Kremlin que fueron envenenados o enfermaron después de presuntos envenenamientos.



Entre ellos se encuentran Alexander Litvinenko, que murió en Londres en 2006 después de beber té con polonio-210, y Sergei Skripal, un exagente doble que fue envenenado con un agente nervioso en 2018 en Salisbury, Inglaterra.



El Kremlin ha negado repetidamente su participación en esos y otros incidentes, calificándolos de provocaciones antirrusas.



Yarmysh no dijo quién creía que podría haber envenenado a Navalny, pero añadió que se había llamado a la policía para que acudiera al hospital.



Una portavoz del ministerio de salud regional, Tatyana Shakirova, confirmó que Navalny está hospitalizado en Omsk y dijo que los médicos calificaron su estado de grave.



"Los médicos están haciendo todo lo posible para estabilizarlo", dijo. "La versión de un envenenamiento es una de las varias que se están considerando. No es posible en este momento establecer la razón".



Abogado y activista anticorrupción de 44 años, Navalny ha pasado varias temporadas en la cárcel en los últimos años por organizar protestas contra el Kremlin y ha sido atacado en plena calle por seguidores del Gobierno.



Ha ayudado a divulgar investigaciones de alto impacto sobre lo que ha dicho que son ejemplos escandalosos de corrupción oficial.



Rusia celebra elecciones regionales el próximo mes y Navalny y sus aliados se han estado preparando para los comicios tratando de aumentar el apoyo a los candidatos que respaldan.



Alaridos de dolor



Pavel Lebedev, un pasajero que iba en el avión de Navalny, publicó en redes sociales un relato de lo que vio.



"Al principio del vuelo fue al baño y no volvió. Empezó a sentirse muy mal. Les costó devolverlo a su asiento mientras gritaba de dolor".



Su avión tuvo que hacer después un aterrizaje de emergencia en Omsk para que pudiera ser trasladado al hospital. Imágenes colgadas en redes sociales por un pasajero mostraron a Navalny inmóvil siendo trasladado en camilla por sanitarios hasta una ambulancia.



S7, la aerolínea con la que viajaba, dijo que Navalny empezó a sentirse muy mal poco después del despegue y que el capitán decidió hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano.



La compañía añadió que no había comido ni bebido nada a bordo.



Navalny tomó una taza de té en una cafetería del aeropuerto de Tomsk antes de embarcar, dijo Yarmysh.



Su abogado trazó un paralelismo con un incidente ocurrido el año pasado en el que Navalny sufrió una reacción alérgica aguda que, según un médico, podría haber sido el resultado de un envenenamiento con un producto químico desconocido.



"Obviamente se le ha hecho lo mismo ahora", dijo Yarmysh.



La agencia de noticias Interfax citó a los dueños del café diciendo que estaban revisando las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión para tratar de esclarecer lo sucedido.

El ministro de Relaciones Exteriores lituano Linas Linkevicius dijo que estaba muy preocupado por la posibilidad de que Navalny hubiese sido envenenado. "Si se confirma, los responsables deben hacer frente a las consecuencias", dijo en Twitter.