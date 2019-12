Críticas en Perú a ministra que evitó hablar de feminicidios por ser Navidad

LEA TAMBIÉN

Las críticas a las ministra peruana de Justicia, Ana Teresa Revilla, quien evitó hablar del reciente feminicidio de una mujer y tres de sus hijos en Lima, "por ser Navidad", crecieron este jueves 26 de diciembre del 2019 a tal punto que el mandatario, Martín Vizcarra, no descartó una posible separación del cargo.

"Estoy retomando a Lima en breves minutos y vamos a ver el tema específico de estas declaraciones que no las aceptamos", expresó Vizcarra ante la prensa en la región Moquegua, al ser consultado sobre si Revilla se mantendría en el cargo luego de que la noche de Navidad, tras la misa de Gallo en la Catedral de Lima, se negase a hablar del feminicidio de Jessica Tejeda, con una apacible sonrisa.



"Lamento fastidiarlo pero, en verdad, estoy en pleno momento de Navidad. Lamentablemente en este momento no (voy a contestar)", respondió la titular de Justicia, con una sonrisa que extrañó a los periodistas, que le insistieron se exprese sobre los feminicidios en el país y el papel de la Justicia.

Ministra en modo Navidad

Las críticas en redes sociales a Revilla por estar en "modo Navidad" y mostrarse indolente ante la violencia machista que solo este año se ha cobrado la vida de más de 160 mujeres en el país, se robustecieron con el paso de las horas y este miércoles la ministra se vio presionada a rectificarse en otro medio de comunicación.



"Me solidarizo plenamente con todas esas personas que sufren esta situación día a día, y normalmente a veces se estandariza como normal, y está al interior de los hogares y sufren a partir de la relación con sus propias parejas. Nosotros dimos esas declaraciones porque acabábamos de salir de un oficio religioso y nos cogió de sorpresa", señaló la ministra a la emisora RPP Noticias.

Revilla justificó su respuesta en que no tomó la pregunta "con la real dimensión de lo que nos estaban preguntando en ese instante".

No obstante las excusas de la ministra, diversos políticos, entre ellos la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, calificaron las declaraciones de Revilla de desafortunadas.



"La ministra cometió varios errores que hay que decirlos. Un ministro es 24/7. Tiene que haber en el funcionario público la claridad de representar al Estado en todo momento, y que una pregunta pueden hacerla en cualquier instancia. En ese caso, a veces es mejor no declarar", señaló Pérez Tello al Canal N de televisión.



La ex titular de Justicia criticó que la reciente tragedia no ha sido hablada con claridad por el Estado y que más bien "se le ha tratado de poner paños fríos", aún cuando ha revelado un indolente accionar de la Policía ante la violencia machista.

Acusa a policía de indolencia

Jessica Tejeda, de 34 años, dormía con sus cuatro hijos el domingo pasado, cuando su pareja, César Augusto Huaripata, de 28 años, los atacó con un arma blanca, provocando la muerte de ella y de tres de los menores.

Los gritos de desesperación de las víctimas alertaron a los vecinos, quienes llamaron incesantemente a la Policía, sin obtener una respuesta inmediata y oportuna a pesar de que la comisaría se ubica a aproximadamente 150 metros de la vivienda.



Incluso algunos vecinos aseguraron que se acercaron hasta el local policial a "rogar" para que se brinde auxilio, pero los agentes demoraron alrededor de una hora en acercarse al lugar de los hechos.



Cuando lo hicieron, encontraron a una agonizante Tejeda, a su hija de dos años malherida -que falleció este martes- y los cadáveres de otros dos hijos de la mujer: un bebé de un mes y un adolescente de 15 años que intentó defender a su madre.



Solo un hijo de 9 años de la víctima sobrevivió al feminicidio y filicidio al haber fingido su muerte antes de huir hacia la vivienda de una vecina.

El número de feminicidios registrados en Perú en 2019 es el más alto y alarmante de la década en el país, con mas de 160 víctimas mortales y alrededor de 180 niños dejados en la orfandad, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.