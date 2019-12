Críticas por mensajes de sacerdote en torno a performance contra la violencia a la mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de que el performance denominado “Un violador en tu camino” se llevara a cabo en Quito y Guayaquil, en redes sociales continúan las reacciones.

Este sábado 7 de diciembre del 2019 generó polémica el tuit del sacerdote César Piechestein, encargado de la Dirección de Comunicación de la Arquidiócesis de Guayaquil.



“Me puse mi rolex y una cadena gruesa de oro y decidí ir a pasear por la Trinitaria. Y me asaltaron, me robaron hasta las medias…”, dice un mensaje, que se cierra con la frase “Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía”.



Esta última oración fue insignia de esta puesta en escena, que se dio en varias ciudades del mundo como Santiago (Chile), París (Francia), Madrid (España), Bogotá (Colombia) y otros. La última ciudad en la que se replicó fue Nueva Delhi (India), país azotado por violaciones a las mujeres. 33 658 chicas fueron víctimas, en el 2017; 10 221 menores de 18 años.



La activista Silvia Buendía, por ejemplo, manifestó en su cuenta de Twitter: “He aquí otro violador ejemplarizante en nuestro camino, que se ha calzado el guante. Que tu estulticia (ignorancia o necedad) te sea leve, hombre de Dios”.



Otra usuaria de esta red social, Mariella TN sostuvo que “el vocero de la Arquidiócesis de Guayaquil, haciendo apología de la violación. ¿Cómo confías en una iglesia con este tipo de representantes? Con razón evitan perseguir a sus propios abusadores, porque para ellos, la culpa la tienen las víctimas”.



La periodista Catrina Tala también comentó ese hecho. “¿Lo mismo les dices a todos los niños que han sido violados y abusados por sacerdotes como tú? Eres despreciable”.



Este Diario buscó el tuit del sacerdote pero no se lo encontró. Varias activistas escribieron en Twitter que el sacerdote lo borró y mostraban la captura del mensaje.



Sin embargo se observó que el sacerdote ha retuiteado varios mensajes en los que se escriben ironías y críticas a las acciones de las organizaciones que defienden derechos de las mujeres. También se mezcla el tema de los femicidios y violaciones con el del aborto.



En Ecuador, 95 mujeres han sido violentamente asesinadas, entre el 1 de enero al 18 de noviembre del 2019. Es decir, hubo un femicidio cada 70 horas. Los datos son de Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador.