Cristina Espinosa: ‘En el Currículo se contempla el respeto a la diversidad’

Entrevista a Cristina Espinosa, directora Nacional Currículo del Ministerio de Educación

El Currículo educativo y los textos escolares no registran cambios para el nuevo ciclo escolar en el régimen Sierra-Amazonía. El año 2018-2019 arrancará el lunes 3 de septiembre, según el cronograma publicado por el Ministerio de Educación.



¿Para este ciclo escolar se hizo algún cambio en el Currículo educativo?



El Currículo se emitió en el 2016 y es de larga duración. No podemos cambiarlo cada año, ya que la idea es que dure, al menos, 10 años. Lo que sí se realizan son mejoras. En este tercer año se hará una evaluación integral.



¿Y los textos tendrán alguna variación?



Los textos escolares se mantienen, ya que tenemos el aval para usarlos durante tres años. Este es el último año y se prevé cambiarlos el próximo ciclo, es decir, en el 2019-2020. Cada seis meses hay una revisión para corregir errores tipográficos o actualizar hechos. Se corrigen errores.



¿Y cómo se manejará el tema de educación sexual?



Dentro del Currículo hay varias áreas como ciencias sociales, educación cultural, artística, ciencias naturales, que están relacionadas con enfoques de derechos y género. Esos están avalados desde la Constitución del 2008. En el Currículo se detalla que un estudiante debe desarrollar destrezas en materia de derechos, por lo que habrá talleres para que se entiendan estos enfoques.



¿Cómo serán?



La idea es enseñar a la comunidad educativa cómo está estructurado el Currículo, que es un documento macro. En este se garantiza, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. Con ello esperamos que los participantes entiendan estas destrezas y opinen. Ahí se verá si hay que hacer ajustes o no.



¿Cuál es la meta?

Explicar que si hablamos de discriminación o de desigualdad lo hacemos de forma amplia, es decir, para velar por el respeto hacia el otro.



Meses atrás hubo críticas sobre la malla curricular porque incluía temas de sexualidad, ¿qué opinan sobre esto?

En el Currículo no se encuentra palabras como homosexualidad -que es una de las críticas de grupos pro vida-. Lo que sí se contempla es un respeto a la diversidad, que se incluyó en varias áreas. En estos temas hubo algunas interpretaciones como que un niño puede decidir a los 12 años ser hombre o mujer. Eso no tiene sustento.



¿Entonces no hay “interpretaciones extras”?

No, no hay aspectos entrelineas. En este tema se busca que haya un respeto a la diversidad porque Ecuador es así. Tenemos un país con diferentes etnias, hombre o mujer, etc. Todos merecen respeto.



¿En qué fecha se desarrollarán los talleres?



A fines de agosto, septiembre y octubre. Se llegará a grupos pequeños y se recopilará los puntos de vista. Se comenzará por provincias como Manabí, en la Costa.



¿En este año habrá insertos adicionales para hablar de educación sexual?



No tenemos planificado. Hay una guía sobre educación sexual para padres, que es un material interesante. Además, en estudios sociales y naturales se aborda el tema desde la parte biológica. No hemos sacado nada más.



