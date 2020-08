Cristina Reyes: 'En esta hora de la Patria, los renunciamientos son necesarios'

LEA TAMBIÉN

Cristina Reyes declinó su precandidatura presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) para dar paso a una alianza con el movimiento Creo. En la papeleta electoral aparecerá la lista 21-6, con la que se cobijará a la fórmula Guillermo Lasso-Alfredo Borrero.

La legisladora de la lista 6 difundió la tarde de este 31 de agosto del 2020 un video en el que explica la decisión. Dijo que lo hizo en un momento en el que se necesitan compromisos ante las “horas oscuras” que vive el Ecuador.



“He decidido, sin ningún condicionamiento ni exigencia de mi parte, retirar mi precandidatura a la Presidencia de la República del Ecuador al igual que lo hicieron otros actores de parecidas tendencias. En esta hora de la patria los renunciamientos y sacrificios son necesarios”.



La asambleísta añadió que las decisiones del partido son un acto de responsabilidad y generosidad para consolidar un Ecuador en desarrollo. No obstante, advirtió que la alianza no es un cheque en blanco porque las diferencias conceptuales se mantienen.



“En mí siempre encontrarán legítima oposición a las políticas que consideremos no adecuadas para el bienestar de nuestra gente y apoyo para las que sí”, dijo Reyes.

Mi decisión y la de mi partido es un acto de sensatez y responsabilidad con mi país 🇪🇨. Tenemos que alejar el peligro de las corrientes populistas que quieren volver a gobernar la nación. Hoy más que nunca el Ecuador necesita que nos mantengamos unidos con un mismo objetivo. pic.twitter.com/nll89BYZcg — Cristina Reyes Hidalgo (@CristinaReyesec) August 31, 2020



La precandidata finalmente dijo que siempre ha estado y estará lista para servir al país y que jamás he tenido miedo de reunir los retos que se necesitan. “Desde que acepté esa nominación convoqué a la unidad para alejar el peligro de que las corrientes irresponsables y populistas gobiernen nuevamente la Nación”.



La decisión se anunció la tarde de este lunes 31 de agosto del 2020. En un documento firmado por Lasso; por el líder del PSC, Jaime Nebot; por el presidente de Creo, César Monge; por el presidente del PSC, Pascual del Cioppo; y por Reyes, se establecen siete puntos que establecen el acuerdo político.



El primero de ellos, indica que habrá una alianza que compartirá el casillero 21-6 con el binomio Lasso-Alfredo Borrero.



Mientras, en el segundo se especifica que las listas de asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos serán “independientes y separadas”, por cada una de las organizaciones políticas.



En tanto, Creo se adhiere y apoya, como ya lo hizo el PSC, a la consulta popular de iniciativa ciudadana, que han elaborado y presentarán múltiples gremios de los sectores sociales y productivos de Ecuador.