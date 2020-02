Vicepresidenta argentina Cristina Fernández se encuentra eximida de toda orden de detención

LEA TAMBIÉN

La justicia argentina anuló este lunes 10 de febrero de 2020 la última orden de detención que pesaba sobre la vicepresidenta Cristina Fernández, aunque los ocho procesos en su contra continuarán, informó una fuente judicial.

“Se mantuvieron los procesamientos pero se revocaron los pedidos de prisión preventiva. Ya no queda ninguno en pie, todos fueron revocándose”, dijo a la AFP una fuente judicial, al confirmar el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la llamada “causa de los cuadernos de corrupción”.



Esta causa investiga supuestos sobornos para la concesión de obras públicas por más de USD 160 millones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), en la que están procesados la expresidenta, exministros y decenas de empresarios.



Aunque se había ordenado su prisión preventiva en cinco procesos, no se ejecutaron debido a sus fueros, primero como senadora y ahora como vicepresidenta.



Kirchner enfrenta otras siete causas causas, la mayoría por supuesta corrupción, que ella atribuye a una persecución política.



La Cámara Federal de Casación Penal decidió anular la última orden de aprehensión que pesaba contra Kirchner, argumentando que no existen “riesgos procesales, es decir, el peligro de fuga o de que entorpezca la investigación”, explicó la fuente judicial.



El año pasado, dos días después de ser electa vicepresidenta como compañera de fórmula del presidente Alberto Fernández, la Cámara Federal exculpó a Kirchner en dos causas por no encontrar pruebas en su contra, pero le confirmó otro procesamiento por cohecho.