Lo que se sabe de la escalada de la crisis entre Rusia y Ucrania

La Marina rusa capturó el domingo, 25 de noviembre del 2018, tres navíos militares ucranianos ante las costas de Crimea - reclamada por Ucrania-e hizo uso de la fuerza después de varias horas de confrontación. Una veintena de marinos ucranianos fueron detenidos y al menos tres resultaron heridos.



Un tribunal ruso en Crimea envió este martes a prisión preventiva a 12 de los 24 marineros ucranianos detenidos el domingo en el marco de una disputa en el mar de Azov que ha provocado una escalada del enfrentamiento entre Kiev y Moscú (capitales de Ucrania y Rusia respectivamente), informaron medios estatales.



Ucrania y Rusia se culpan mutuamente de este incidente, el primer enfrentamiento abierto entre los dos países. Esto es lo que se sabe sobre esta escalada de una crisis que dura desde 2014:



Estrecho de Kerch cerrado



Según los servicios de seguridad rusos (FSB), los guardacostas advierten desde el sábado por la noche (24 de noviembre) a dos navíos ucranianos, entre ellos un remolcador, del “cierre provisional” del estrecho de Kerch, hacia el que se dirigían.



Desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia controla este estrecho, único paso compartido por los dos países que une el mar Negro y el mar de Azov.



Por la noche, al remolcador 'Yani Kapu' se le unen los navíos 'Nikopol' y 'Berdiansk'. Los tres barcos habían salido de Odesa (suroeste de Ucrania) el 23 de noviembre con dirección a Mariupol, principal ciudad ucraniana en el mar de Azov.



A las 02:55 GMT, el comandante del 'Berdiansk' anuncia, según el FSB, “su intención de pasar” por el estrecho, “conforme al derecho de paso garantizado a todos los navíos por el acuerdo ruso-ucraniano del 24 de diciembre de 2003”.



A las 03:30 GMT, un navío de los guardacostas rusos les responde que no han seguido los procedimientos reglamentarios para cruzar el estrecho, para lo que necesitan enviar una solicitud entre 24 y 48 horas antes.



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, Viktor Mujenko, desmiente estas informaciones, asegurando que los navíos “hicieron una solicitud como indica el procedimiento” y que el puerto de Kerch no respondió a su petición.



Inicio de la disputa



El FSB afirma que los tres buques siguieron su ruta, y cruzaron las aguas territoriales rusas a las 04:10 GMT.



En ese momento comienzan varias horas de confrontación.



Helicópteros rusos Ka-52 sobrevuelan el puente que atraviesa el estrecho, construido por Rusia tras la anexión. Dos aviones de ataque Su-25 son desplegados. Durante el día, un inmenso cargo se interpone en el puente para impedir cualquier paso.



Ucrania acusa a los guardacostas rusos de haber realizado “maniobras peligrosas” contra el 'Yani Kapur ', que pierde su rumbo. Videos publicados más tarde muestran un barco de los guardacostas rusos embestir al remolcador, mucho más pequeño.



Esta maniobra “es un acto de agresión”, denuncia rápidamente la Marina ucraniana. Por su parte, el FSB asegura que los navíos ucranianos no responden a las órdenes de los guardacostas y denuncia “actos de provocación” con un “objetivo claro: crear una situación de conflicto en la región”.



Disparos contra el 'Berdiansk'



Las operaciones continúan durante buena parte del día. Según el Estado Mayor ucraniano, los navíos ucranianos no recibieron ninguna respuesta de las autoridades rusas hasta las 12:00 GMT.



A las 15:00 GMT, asegura, se toma la decisión de reenviar a los barcos a Odesa pero son perseguidos por diez barcos de la Marina rusa, que les inmoviliza en las aguas internacionales a “13-14 millas” marinas de las costas de Crimea. La ley rusa autoriza a perseguir hasta las aguas internacionales a barcos que hayan traspasado las fronteras rusas.



Acto seguido un barco ruso, el 'Isumrud, efectúa un disparo de advertencia.



Rusia lo justifica argumentando que los guardacostas “agotaron todas las medidas posibles para prevenir las violaciones de la frontera rusa”. Tras los primeros disparos de advertencia, el 'Isumrud” ruso dispara contra el 'Berdiansk' de Ucrania.



El buque ucraniano pierda su rumbo y pide ayuda médica para los heridos a bordo. Según el FSB, el 'Berdiansk' es controlado, y los tres heridos entre sus siete miembros de la tripulación son evacuados.



Los otros dos barcos son capturados unos minutos más tarde. Solo el 'Nikopol' queda intacto. Los tres navíos son transferidos a Kerch, al igual que los 24 marinos ucranianos detenidos por Rusia.