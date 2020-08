Crisis financiera de Quito genera dificultades para el pago de salarios del personal municipal

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, admitió que el Municipio tiene dificultades para cancelar los sueldos y salarios de sus funcionarios debido a la crisis económica por la que atraviesa.

Lo hizo hoy, martes 18 de agosto de 2020, en la sesión del Concejo Metropolitano, y admitió las complicaciones financieras que este año enfrenta el Cabildo.



Yunda dijo que la crisis es tan grave que incluso hay dificultades para realizar los pagos para el servicio de recolección de basura.



La deuda del Estado y la poca recaudación tributaria son dos factores que complican el presupuesto de la capital.



Según el administrador general del Municipio, Freddy Erazo Costa, el presupuesto del Municipio de Quito para el presente ejercicio fiscal es de USD 757,3 millones, sin contar con el Metro de Quito. El 46,88% (es decir USD 355 millones) de este monto debía ser cubierto a través de transferencias del Gobierno Central y el saldo 53,12% (USD 402,3 millones) por ingresos propios del Cabildo.



No obstante, ambos ingresos se vieron afectados debido a la crisis provocada por la pandemia. Según el Municipio, entre enero y julio, el Gobierno Central contemplaba una asignación para Quito de USD 207,2 millones, pero solo se transfirieron USD 70,7 millones. Igualmente, entre agosto y diciembre se deberían concretar otros USD 144,5 millones. Por lo tanto, de no realizarse esos pagos por parte del Ministerio de Finanzas, la deuda gubernamental sumaría USD 280,9 millones correspondiente para este 2020.



A esto debería sumarse USD 127,5 millones correspondientes a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2017 y 2019. La deuda global sumaría USD 408,5 millones, aseguró Erazo.



Además debido a la pandemia cayó la recaudación de los impuestos. En abril pasado disminuyó en un 93% y para julio la caída fue del 24%. Por esta razón el Municipio tiene cuentas por cobrar por USD 247,7 millones.



De hecho, el Concejo Metropolitano, en una sesión realizada la semana pasada, exhortó al Estado para que consigne los pagos adeudados. Además, los ediles plantearon que se reduzca el presupuesto del Municipio con un ahorro del 40%.



Los concejales barajaron la posibilidad de pedir apoyo a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). La propuesta fue respaldada por el Burgomaestre.



Los ediles coincidieron en que la situación es crítica y que la capital es la cuidad que más paga impuestos de todo el país, por lo que necesita que el Gobierno Central le asigne los recursos que le pertenecen.



Entre las opciones que se analizaron están estudiar la situación de las empresas municipales que no son rentables, recortar los gastos en las agencias municipales, analizar los salarios de los funcionarios jerárquicos superiores, mejorar la recaudación de impuestos, fomentar alianzas público-privadas y que se analice la concesión de bienes de la Alcaldía.



Yunda se comprometió a gestionar los pedidos de los recursos para poder realizar los pagos del personal a tiempo.



La concejala Analía Ledesma indicó que solo en planta central, el Municipio cuenta con 9 496 empleados, sin contar con las empresas. Para cancelar los salarios de ese equipo, este mes, se requieren de USD 13,6 millones.



El vicealcalde Santiago Guarderas explicó que se están analizando cuatro alternativas para reducir gastos. La primera es homologar los sueldos de funcionarios que tienen un rango alto. “ Más que homologar, es crear una nueva escala de sueldos, porque hay funcionarios de las empresas que llegan a ganar casi como el Alcalde”, señaló. El burgomaestre recibe un sueldo mensual de USD 5 500.



La nueva escala implica una disminución en los salarios, para conseguir rubros que vayan más acorde a la situación que enfrenta la ciudad.



Además, se han barajado la posibilidad de vender ciertos bienes municipales que al momento no están siendo utilizados. El Concejo ha pedido un inventario de esos bienes, así se podría venderlos o entregarlos en concesión para que se vuelvan productivos o rentables. El Municipio es propietario de más de 14 000 bienes. Otra de las alterativas para reducir costos es eliminar las consultorías.



Adicionalmente, se está pidiendo a las empresas metropolitanas y a la administración central que hagan una reducción del 40% en su presupuesto.



Guarderas explica que la única de estas propuestas que necesita la aprobación del Concejo es la de la venta de bienes municipales. Las otras alternativas pueden empezar a aplicarse una vez que se emitan actos normativos y decisiones de directorio.